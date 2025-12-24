أيقونة فرنسية وتصميمها فريد، ماذا تعرف عن طائرة رئيس الأركان الليبي المنكوبة؟

18 حجم الخط

ثارت تساؤلات عن نوع وحالة الطائرة التي كانت تقل الفريق محمد الحداد رئيس الأركان في حكومة عبد الحميد الدبيبة الليبية ومرافقيه، بعد تحطمها خاصة كانت تقلهم قرب أنقرة مساء الثلاثاء.

وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا أعلن أن الطائرة من طراز "فالكون 50".

وأكد الوزير فقدان الاتصال بالطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها من أنقرة متجهة إلى طرابلس، ليتبين لاحقا تحطمها.

دخول اظطراري

طف طڨ تعليقي 👈 شو كان يعمل بتركيا؟!!!



🔴مقتل قائد أركان الجيش الليبي بعد سقوط طائرته في تركيا.

🔴سماع أصوات انفجارات قرب مطار إسنبوغا في أنقرة.

لحظة سقوط طائرة رئيس الأركان الليبي في أنقرة. pic.twitter.com/Gsf4QAIVJF — زياني برابح بن سعد (@bHE6ERdZvN6bhsS) December 23, 2025

وحسب رئيس مديرية الاتصالات في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، فإن الطائرة طلبت الهبوط اضطراريًّا بسبب "عطل كهربائي".

وقال دوران على منصة "إكس": "أبلغت طائرة خاصة تقل الحداد و4 من مرافقيه و3 من أفراد الطاقم، مركز مراقبة الحركة الجوية عن حالة طوارئ بسبب عطل كهربائي، وطلبت الهبوط الاضطراري".

الفريق محمد الحداد

وقتل الحداد في الحادث، مع مرافقيه رئيس أركان القوات البرية الفريق ركن الفيتوري جريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي، ومستشار رئيس الأركان محمد العصاوي دياب، والمصور بمكتب إعلام رئيس الأركان العامة محمد عمر أحمد محجوب.

صور متداولة لما يعتقد أنه لحطام طائرة رئيس أركان حكومة الدبيبة محمد الحداد #قناة_العربية pic.twitter.com/bU1zye61QF — العربية (@AlArabiya) December 23, 2025



سجل تاريخي عريق

والطائرة المنكوبة تنتمي لطراز "داسو فالكون 50 - Dassault Falcon 50" الفرنسي، واحدة من أبرز الطائرات في تاريخ طيران رجال الأعمال، وإحدى أيقونات الصناعة الجوية الفرنسية، التي طورتها شركة "داسو" للطيران.



وطائرة "داسو فالكون 50" ذات سجل تاريخي عريق؛ فهي أول طائرة أعمال في العالم قادرة على عبور المحيط الأطلسي (بمدى 6300 كم) وفق لوائح الطيران المدني الصارمة، بعد أن نفذت رحلتها الأولى، في شهر نوفمبر 1976، قبل أن يبدأ إنتاجها التجاري العام 1979.

واكتسبت طائرة "داسو فالكون 50" شهرتها العالمية بفضل تصميمها الفريد الذي جمع بين القوة، والأمان، والقدرة على قطع مسافات طويلة عابرة للقارات، وجاء تطويرها استجابة لطلب أمريكي متزايد على طائرات أعمال طويلة المدى قادرة على الطيران بين القارات دون توقف.



مواصفات فنية متقدمة

وتتميز الطائرة بتصميمها الثلاثي المحركات (Trijet)، حيث زُوّدت بثلاثة محركات نفاثة من طراز "Garrett TFE 731-3"، مع محرك ثالث مثبت في ذيل الطائرة.

ويوفر التصميم الثلاثي مستوى أمان إضافيًا، وقدرة أعلى على الإقلاع من مدارج قصيرة أو مرتفعة، إضافة إلى ثقة أكبر أثناء التحليق فوق المحيطات والمناطق النائية.



وكانت طائرة "داسو فالكون 50" أول طائرة مدنية في العالم تُزود بأجنحة فوق-حرجة (Supercritical Wings)، وهو ابتكار سمح لها بالتحليق بسرعة أكبر وكفاءة أفضل في استهلاك الوقود، وشكّل هذا التصميم نقلة نوعية مهدت، لاحقًا، لتطوير طرازات أكثر حداثة مثل "Falcon 900" و"Falcon 2000".

تتسع الطائرة عادة من 8 إلى 10 ركاب داخل مقصورة فخمة، ويصل مداها إلى نحو 6,300 كيلومتر، مع سرعة قصوى تقارب 870 كيلومترًا في الساعة (0.81 ماخ)، ويمكنها التحليق على ارتفاع يصل إلى 49 ألف قدم، ما يتيح لها تجاوز معظم الاضطرابات الجوية وحركة الطيران التجاري.



وبفضل قوتها واعتماديتها العالية، لم تقتصر استخدامات فالكون 50 على رجال الأعمال والمليارديرات، بل أصبحت خيارًا مفضلًا في النقل الحكومي لكبار المسؤولين والقيادات العسكرية، والمهام العسكرية، بما في ذلك الاستطلاع البحري والإنقاذ، لدى القوات الجوية الفرنسية ودول أخرى، إلى جانب الإسعاف الجوي، والرحلات الإنسانية بعيدة المدى.

وفي التسعينيات، أطلقت "داسو" النسخة المطورة "Falcon 50EX"، بمحركات أكثر كفاءة وأنظمة طيران حديثة، واستمر إنتاجها حتى العام 2003، قبل أن تحل محلها طرازات أحدث ضمن عائلة "فالكون".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.