محافظات

دفنوه في أحضان أمه، أهالي معصرة صاوي بالفيوم يشيعون جثمان الضحية الثامنة لحادث الطريق الإقليمي

أهالي معصرة صاوي
أهالي معصرة صاوي بالفيوم يشيعون جثمان الضحية الثامنة، فيتو
شيع أهالي قرية معصرة صاوي التابعة لمركز طامية بالفيوم، جثمان الضحية الرابع لحادث عمال الفيوم بالطريق الإقليمي، الذي وافته المنية الثلاثاء بمستشفى أكتوبر العام متأثرًا بإصابته، ليلحق بوالدته التي سبقته إلى خالقها في الحادث نفسه، ونقل هو ليعالج  من الحروق التي أصابته إلا أنه أبى أن يستقر في الدنيا دون والدته، وصعدت روحه الطيبة إلى بارئها ليكون أنسا لأمه في قبرها.

 وعاد الحزن يخيم من جديد على أهالي قرية معصرة صاوي،  أثناء تشييع جنازة "زياد عصام أحمد علي خضير" 11 عامًا.

الضحية الثامن
الضحية الثامن

تفاصيل انقلاب سيارة وانفجارها بمن فيها

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الإقليمي في اتجاه الواحات، وانفجار السيارة، وعلى الفور انتقلت قوات المرور والإسعاف إلى موقع الحادث، تبين أن سيارة سوزوكي انقلبت بعد احتكاكها بشاحنة واشتعلت النيران بها، ما أسفر عن مصرع  7 أشخاص، وإصابة 7 آخرين، مقيمين بقرية معصرة صاوي، بمركز طامية، بمحافظة الفيوم،  كانوا في طريقهم للعمل، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر العام، والجثامين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

 

قرارات النيابة العامة

وأصدرت النيابة العامة قرارًا بتحليل عينات DNA من أهالي الضحايا، بعد اشتعال النيران في جثثهم وطمست معالمهم، حتى يمكن التعرف على هويتهم وتسليم كلٍ إلى ذويه، وعقب التعرف على هوية كل ضحية، صرح وكيل النيابة بدفن الجثث، وشيَّع أهالي القرية ضحاياهم إلى مثواهم الأخير،  ثم عادوا اليوم إلى الحزن من جديد بعد أن لحق الطفل الثامن بوالدته.

لحق بوالدته، وفاة الضحية الثامنة لحادث عمال الفيوم بالطريق الإقليمي

قرية معصرة صاوي بالفيوم تشيع جثامين 7 عمال ضحايا الطريق الإقليمي

تم تحرير محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات، وأصدرت القرارات السابقة.

