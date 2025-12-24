الأربعاء 24 ديسمبر 2025
لانعدام الثقة، إسرائيل تطلب موافقة خطية لتحليق طائرة نتنياهو فوق فرنسا

تقدمت إسرائيل بطلب رسمي للحصول على موافقة خطية تسمح لطائرة "جناح صهيون" بالتحليق فوق الأراضي الفرنسية في طريقها إلى الولايات المتحدة، دون تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأكد ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية لموقع "i24NEW" العبري تسلم الموافقة الخطية في إسرائيل.

وكانت  فرنسا قد أعلنت مسبقًا استعدادها للسماح لـنتنياهو وطائرته بالتحليق فوق أراضيها، لكن اختارت إسرائيل اتباع مسار التفافي طويل أثناء رحلتها إلى القمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأسباب متعددة بينها انعدام الثقة بين الطرفين على خلفية تدهور العلاقات بين إسرائيل وفرنسا في الأشهر الأخيرة.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة،  أن طائرة "جناح صهيون" ستقوم، بشكل استثنائي، بتوقف للتزود بالوقود في مطار أندروز قرب واشنطن، وهي المرة الأولى التي تحتاج فيها الطائرة، من طراز بوينج 767، إلى التزود بالوقود خلال الرحلة، علمًا أن مدى الطيران الأقصى للطائرة يصل إلى نحو 11 ألف كيلومتر.

