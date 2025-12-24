سعر الخضار اليوم، انخفاض 11 صنفًا منها الطماطم والبطاطس وقفزة في البامية

18 حجم الخط

سعر الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم تباينًا واضحًا، وفق آخر تحديثات السوق اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025.

ويعد سوق العبور أحد أكبر المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، ما يجعل أسعاره المرجع الأساسي لتجار التجزئة والمستهلكين.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الأربعاء

وعن أبرز سعر الخضار في سوق العبور اليوم الأربعاء الموافق 24 ديسمبر 2025، فهي جاءت كالآتي:

الطماطم والبطاطس

الطماطم: بين 5 جنيهات و9 جنيهات للكيلو، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

البطاطس: بين 4.5 جنيه و13.5 جنيه للكيلو، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.

البصل بأنواعه

البصل الأبيض: بين 4 جنيهات و10 جنيهات.

البصل الأحمر: بين 7 و8.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.

الكوسة والخضراوات الجذرية

الكوسة: من 16 إلى 28 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

الجزر بدون عروش: من 4.5 جنيه إلى 6.5 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

القلقاس: بين 6 و9 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

سعر الخضار اليوم، فيتو

الخضراوات الطازجة

الفاصوليا: من 8 إلى 10 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.

البسلة: من 18 إلى 22 جنيهًا.

الملوخية: بين 10 و18 جنيهًا.

السبانخ: بين 10 و14 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الباذنجان بأنواعه

الباذنجان البلدي: من 9 جنيهات إلى 13 جنيها.

الباذنجان الرومي: بين 5 جنيهات و8 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

الباذنجان الأبيض: بين 9 جنيهات و14 جنيها.

سعر الخضار اليوم، فيتو

الفلفل بأنواعه

الفلفل الرومي: بين 10 و13 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

الفلفل الحامي: من 8 جنيهات إلى 14 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

الفلفل الألوان: بين 18 و28 جنيهًا.

الخيار والبامية

الخيار الصوب: بين 12 و16 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

الخيار البلدي: بين 10 و14 جنيها.

البامية: من 30 إلى 50 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

الثوم والليمون

الثوم: بين 25 و55 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: من 20 إلى 32 جنيهًا.

الليمون الأضاليا: من 12 إلى 18 جنيهًا.

