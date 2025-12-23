وزير التعليم يقوم بزيارة مفاجئة لعدد من مدارس ببا وسمسطا ببني سويف

18 حجم الخط

فاجأ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عددًا من مدارس محافظة بني سويف، في جولة ميدانية لم يتم الإعلان عنها، شملت مدارس تابعة لإدارتي ببا وسمسطا التعليميتين، وذلك في إطار حرصه على المتابعة الميدانية المباشرة لسير العملية التعليمية، والوقوف على مستوى الانضباط داخل المدارس، ومتابعة انتظام اليوم الدراسي وتفعيل التقييمات.

وزير التعليم يزور مدرسة هلية الثانوية

وبدأ وزير التربية والتعليم جولته بمدرسة هلية الثانوية التابعة لـ مركز ببا، حيث وصل إلى محيط المدرسة دون إخطار مسبق، وترجل من سيارته، ولاحظ وجود عاملة على باب المدرسة، وطلب منها فتح الباب موضحًا هويته، ثم دخل المدرسة وكان في استقباله عاطف رجب مدير المدرسة.

وتفقد وزير التعليم فناء المدرسة، ولاحظ وجود مساحات خضراء تضم أشجار رمان وجوافة وتوت، بالإضافة إلى نخيل مثمر داخل حوش المدرسة.

وأوضح مدير المدرسة أن زراعة النخيل تمت بمشاركة الطلاب، باستخدام تقاوى بلح قام بإحضارها منذ نحو ثلاث سنوات أثناء وجوده في عمرة بالسعودية، بهدف تعزيز الجانب البيئي والتربوي لدى الطلاب.

وزير التعليم يراجع نظافة دورات المياه

وعقب ذلك صعد الوزير إلى الدور الثاني، حيث دخل أحد فصول الصف الأول الثانوي واستفسر من الطلاب عن استلامهم للكتب الدراسية، وأكدت إحدى الطالبات أن الكتب والتقييمات متوافرة داخل المدرسة.

كما شملت الجولة متابعة دورات المياه، والتي تبين أنها في حالة نظافة جيدة، ووجه الوزير معاونيه بتوثيق حالة المدرسة.

وأكد الوزير أن الجولات المفاجئة تستهدف التأكد من وصول الخدمة التعليمية للطلاب بالشكل الأمثل، مشددًا على أن الانضباط والنظافة وتفعيل التقييمات داخل الفصول عناصر أساسية لا يمكن التهاون فيها، مشيدًا بمشاركة الطلاب في زراعة الأشجار باعتبارها نموذجًا إيجابيًا يعزز الانتماء والمسؤولية.

وزير التعليم يزور مدرسة بسمسطا

وعقب ذلك توجه وزير التربية والتعليم إلى مدرسة هلية الابتدائية، ثم مدرسة عبد الحميد عبد الحفيظ الثانوية بـ مركز سمسطا، لمتابعة انتظام العملية التعليمية بها، ضمن جولته المفاجئة بعدد من مدارس جنوب ببني سويف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.