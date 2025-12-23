الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وزير التعليم يقوم بزيارة مفاجئة لعدد من مدارس ببا وسمسطا ببني سويف

وزير التعليم خلال
وزير التعليم خلال زيارة لإحدى المدارس، فيتو
18 حجم الخط

فاجأ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عددًا من مدارس محافظة بني سويف، في جولة ميدانية لم يتم الإعلان عنها، شملت مدارس تابعة لإدارتي ببا وسمسطا التعليميتين، وذلك في إطار حرصه على المتابعة الميدانية المباشرة لسير العملية التعليمية، والوقوف على مستوى الانضباط داخل المدارس، ومتابعة انتظام اليوم الدراسي وتفعيل التقييمات.

وزير التعليم يزور مدرسة هلية الثانوية

وبدأ وزير التربية والتعليم جولته بمدرسة هلية الثانوية التابعة لـ مركز ببا، حيث وصل إلى محيط المدرسة دون إخطار مسبق، وترجل من سيارته، ولاحظ وجود عاملة على باب المدرسة، وطلب منها فتح الباب موضحًا هويته، ثم دخل المدرسة وكان في استقباله عاطف رجب مدير المدرسة. 

 

وتفقد وزير التعليم فناء المدرسة، ولاحظ وجود مساحات خضراء تضم أشجار رمان وجوافة وتوت، بالإضافة إلى نخيل مثمر داخل حوش المدرسة.

وأوضح مدير المدرسة أن زراعة النخيل تمت بمشاركة الطلاب، باستخدام تقاوى بلح قام بإحضارها منذ نحو ثلاث سنوات أثناء وجوده في عمرة بالسعودية، بهدف تعزيز الجانب البيئي والتربوي لدى الطلاب.

وزير التعليم يراجع نظافة دورات المياه

وعقب ذلك صعد الوزير إلى الدور الثاني، حيث دخل أحد فصول الصف الأول الثانوي واستفسر من الطلاب عن استلامهم للكتب الدراسية، وأكدت إحدى الطالبات أن الكتب والتقييمات متوافرة داخل المدرسة.

 كما شملت الجولة متابعة دورات المياه، والتي تبين أنها في حالة نظافة جيدة، ووجه الوزير معاونيه بتوثيق حالة المدرسة. 

وأكد الوزير أن الجولات المفاجئة تستهدف التأكد من وصول الخدمة التعليمية للطلاب بالشكل الأمثل، مشددًا على أن الانضباط والنظافة وتفعيل التقييمات داخل الفصول عناصر أساسية لا يمكن التهاون فيها، مشيدًا بمشاركة الطلاب في زراعة الأشجار باعتبارها نموذجًا إيجابيًا يعزز الانتماء والمسؤولية.

وزير التعليم يزور مدرسة بسمسطا 

وعقب ذلك توجه وزير التربية والتعليم إلى مدرسة هلية الابتدائية، ثم مدرسة عبد الحميد عبد الحفيظ الثانوية بـ مركز سمسطا، لمتابعة انتظام العملية التعليمية بها، ضمن جولته المفاجئة بعدد من مدارس جنوب ببني سويف.

 

صحة بني سويف تنفذ تدريبًا عمليًا لـ35 موظفًا على السلامة المهنية

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق إهناسيا بني سويف

محافظ بني سويف يوجه بتيسير عمل البعثة المصرية الروسية لترميم معبد بطليموس الثاني

ضبط أدوية تأمين صحي داخل مستوصف طبي غير مرخص ببني سويف

محافظ بني سويف يعتمد مشروع تقسيم قطعة أرض 18 ألف متر بالعاصمة

تبدأ 10 يناير، ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للنقل ببني سويف

تحرير 290 محضرا ضد عدد من المخالفين بأسواق بني سويف

فوز مدرس بجامعة بني سويف بجائزة عالمية للحفاظ على اللغة العربية

في يوم الأسرة، بني سويف تحتفل بأطفال 140 عائلة بحضور الوالدين والأجداد

افتتاح 5 مساجد بعد إحلالها وتجديدها بتكلفة 10.5 مليون جنيه في بني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم وزير التربية والتعليم محافظة بني سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف ببنى سويف أمن بني سويف

مواد متعلقة

صحة بني سويف تنفذ تدريبًا عمليًا لـ35 موظفًا على السلامة المهنية

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق إهناسيا بني سويف

محافظ بني سويف يوجه بتيسير عمل البعثة المصرية الروسية لترميم معبد بطليموس الثاني

ضبط أدوية تأمين صحي داخل مستوصف طبي غير مرخص ببني سويف

محافظ بني سويف يعتمد مشروع تقسيم قطعة أرض 18 ألف متر بالعاصمة

تبدأ 10 يناير، ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للنقل ببني سويف

تحرير 290 محضرا ضد عدد من المخالفين بأسواق بني سويف

فوز مدرس بجامعة بني سويف بجائزة عالمية للحفاظ على اللغة العربية

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم الفلفل والخيار وانخفاض البصل

ألزموا منازلكم ليلا، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

سيراميكا كليوباترا يخشى مفاجآت كأس مصر أمام أبو قير للأسمدة

الصور الأولى لتركيب مركب خوفو بمقرها الجديد في المتحف المصري الكبير

هجمات روسية تتسبب في انقطاع الكهرباء بأوكرانيا، والجيش يطالب السكان بالبقاء في الملاجئ

بعد فوز الفراعنة في أمم إفريقيا، كيف احتفلت الصحف الإنجليزية والعالمية بمحمد صلاح؟

حصاد 2025، السيسي يقود جهود تنفيذ مشروع التجلي الأعظم وتحويل المنطقة لوجهة سياحية عالمية (صور)

قبل مواجهة جنوب أفريقيا، ترتيب مجموعة منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية

خدمات

المزيد

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، عبدالله بن الصديق الغماري.. شيخ الحديث الشريف وهذه تفاصيل المؤامرة الصهيونية ضده

تفسير حلم ضياع المال في المنام وعلاقته بعدم الاستقرار الشخصى والمهنى

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 23 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads