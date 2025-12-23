زغلول صيام يكتب: رفقا بـ حسام حسن ومنتخب مصر في أمم افريقيا.. وكفانا تنظيرا في الفضائيات الفارغة

18 حجم الخط

ضغوط ما بعدها ضغوط دائمًا نفرضها على المنتخبات الوطنية في أي بطولة يشارك فيها فريق مصر، إما أن يصل إلى عنان السماء لو حقق الفوز أو ينزل سابع أرض في حالة الهزيمة أو التعادل، الفوز حتى لو كان فيه سلبيات، والهزيمة حتى لو كانت سوء توفيق، معاول الهدم سريعة والمقارنة مع منتخبات أخرى رغم أن التاريخ ما زال في صالح كرة القدم المصرية.

جربنا كل أنواع الأجانب ولم ينجح منهم إلا النزر اليسير، ومع المدربين الوطنيين حققنا الإنجازات، ورغم ذلك لم نتفق، الأهم التنظير والتحليل وكلام فضفاض في مقاهي الإعلام الرياضي المصري من نوعية: المفترض أن حسام حسن كان فعل كذا أو دفع بفلان مكان علان وأشياء كثيرة.



الأهم أن الضغوط بدأت مبكرًا، وهل حسام حسن يكمل مهمته في المونديال أم يرحل في حالة لا قدر الله الخروج المبكر؟!! والمفترض أن اتحاد الكرة وأبو ريدة يصدران بيانات يومية لدعم حسام حسن،. وثالث يخرج بشائعة عن التفاوض مع كيروش لقيادة المنتخب، ثم يكذب اتحاد الكرة مؤكدًا أن الكلام ليس له أساس من الصحة.كمية برامج رياضية لا حصر لها في الفضائيات المصرية وحتى العربية التي تبث من مصر، كلها تتحدث عن المنتخب وحسام حسن في بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها حاليًا المملكة المغربية، رغم أن تلك الفضائيات لم تسارع إلى شراء حقوق بث مباريات مصر أو حتى شراء الهاي لايتس، يعني مكالمة وخبراء ينظرون.وحتى البرامج المفترض أنها سياسية تدلو بدلوها، وبدلًا من الاهتمام بمضمونها تجنح إلى الرياضة وكرة القدم بحثًا عن ترند أو ما شابه ذلك.أتأمل واقعًا قريبًا كانت الفضائيات المصرية الرياضية تسيطر على الساحة العربية وفرضت نفسها بمقدمين محترفين ومعلقين مميزين، قبل أن يظهر بهلوانات السيرك من مقدمين كل أدواتهم (تسليك مصالحهم).نعم، أعطى الرئيس شارة الإصلاح الفوري لمنظومة الإعلام المصري حتى يسترد ريادته التي كان عليها، وما زالت لجنة ضبط الأداء الإعلامي تناقش شكاوى المسؤولين والهيئات وغيرها!!!الإعلام يجب أن يكون أحد الأذرع القوية للدولة المصرية بعد أن عبث به البعض من أصحاب الدولار والريال من خلال قنوات هدفها الأساسي سحب القوة الناعمة من مصر،. أبدًا لن يستطيعوا.شاهدنا وتابعنا الحملة على الفنان محمد صبحي لمجرد أنه قال رأيه في فيلم (الست)، وإذ بماسورة الإعلام السيئ تنفجر ويخرج منها روائح كريهة.الأمم الإفريقية ما زالت في البداية، والحمد لله حقق فريقنا الفوز، دعونا نفرح بالفوز وندعو لهم بالتوفيق فيما هو قادم بدلًا من التنظير عمال على بطال، كل التوفيق لمنتخبنا، كل التوفيق لمصر.

