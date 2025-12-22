تبدأ 10 يناير، ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للنقل ببني سويف

18 حجم الخط

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول ببني سويف، للعام الدراسي 2025/2026 لصفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية، إلى جانب امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك في إطار الاستعداد المبكر وضمان انتظام العملية التعليمية بجميع مدارس المحافظة.

مواعيد امتحانات الفصل الأول ببني سويف

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، على أن تُختتم يوم الخميس 22 يناير 2026، وفقًا للخطة الزمنية التي تم إعدادها بما يتوافق مع خريطة العام الدراسي والإمكانات المتاحة داخل المدارس.

وجاء ذلك بناءً على المذكرة التي عرضتها أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، حيث تقرر عقد امتحانات الصفين الثالث والرابع الابتدائي خلال الفترة من 10 إلى 14 يناير 2026، بينما تُعقد امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائي في الفترة من 11 إلى 15 يناير 2026.

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول ببني سويف

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أن جداول الامتحانات تشمل أيضًا التعليم المجتمعي، حيث يؤدي تلاميذ الصفوف الأول والثاني والثالث امتحاناتهم من 10 إلى 14 يناير، فيما تُعقد امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس من 11 إلى 15 يناير، وبالنسبة للمرحلة الإعدادية، تُعقد امتحانات سنوات النقل للصفين الأول والثاني «عام، مهني، وتربية خاصة أمل للصم» خلال الفترة من 10 إلى 14 يناير 2026، في حين تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية للصف الثالث الإعدادي «عام ومهني، وتربية خاصة أمل للصم ونور للمكفوفين» من 17 إلى 22 يناير 2026.

كما تقرر عقد امتحانات التربية الخاصة الأمل «للصم» للصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي، وكذلك الصفوف الثامن والأول والثاني الإعدادي، في الفترة من 10 إلى 14 يناير 2026، بينما تُعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الفني من 10 إلى 15 يناير 2026. أما امتحانات المكفوفين، فتُعقد للصف الثالث الابتدائي من 10 إلى 13 يناير، وللصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي والصفين الأول والثاني الإعدادي من 10 إلى 14 يناير.

مواعيد امتحانات النقل للثانوية العامة ببني سويف

وفيما يخص المرحلة الثانوية العامة ببني سويف، تبدأ امتحانات المواد التي لا تُضاف للمجموع لصفوف النقل خلال الفترة من 3 إلى 5 يناير 2026، على أن تُستكمل باقي الامتحانات من 10 إلى 15 يناير، بينما تُعقد امتحانات التعليم الفني والمزدوج من 10 إلى 22 يناير 2026.

وأكدت وكيل تعليم بني سويف، أنه تم مراعاة الإجازات الرسمية وأعياد الإخوة المسيحيين، مع الالتزام بنظام الفترة الواحدة في الامتحانات نظرًا لقِصر فترة النهار واحتمالات التغيرات الجوية، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومنظمة للطلاب.

