تحرير 290 محضرا ضد عدد من المخالفين بأسواق بني سويف

أعلنت محافظة بني سويف عن ضبط 290 مخالفة تموينية، في حملات رقابية ضمن خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، بالتعاون مع الأجهزة المعنية مثل مباحث التموين، الطب البيطري، ومديرية الصحة، في إطار جهود مكثفة لتحسين الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز لضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من التلاعب بأسعار السلع.

حملات على المخابز والأسواق ومحطات الوقود ببني سويف

وأوضح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 296 محضرًا شملت مخالفات في مختلف الأنشطة التجارية، وتوزعت المحاضر على 211 مخالفة في المخابز البلدية، 60 مخالفة في الأسواق والمحلات العامة، 8 مخالفات في مجال المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز، بالإضافة إلى 13 مخالفة للبدالين التموينيين، كما تم التحفظ على كميات كبيرة من السلع المدعمة والمخالفة، وسحب عينات من المواد الغذائية وغير الغذائية لفحص صلاحيتها، فيما يتعلق بالمخابز.

وأشار إلى أنه في مجال المخابز، أسفرت الحملات عن ضبط العديد من المخالفات، بما في ذلك إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، خبز ناقص الوزن، وغياب قائمة البيانات والمواعيد، كما تم ضبط 286 جوال دقيق بلدي مدعم تم التصرف فيه في السوق السوداء، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين.

عقوبات ضد تجار تموين ومخابز مخالفة في بني سويف

وفي مجال البدالين التموينيين كشف محافظ بني سويف، عن أنه تم التأكد من صرف المقررات التموينية بالكامل لشهر ديسمبر، كما تم تحرير محاضر ضد تجار تموينيين لعدم احتفاظهم بالشهادات الصحية أو سجلات الزيارات، في الأسواق والمحلات العامة، وتم ضبط سلع غذائية وغير غذائية منتهية الصلاحية، بينها 5 أطنان ملح غير صالح للاستهلاك، و20 برطمان بروتينات منتهية الصلاحية، إضافة إلى سلع مجهولة المصدر مثل السكر واللبن غير الصالح للاستهلاك، كما تم ضبط ألبان فرز غير صالحة، وإغلاق محلات تجارية تعمل بدون تراخيص.

ونوه إلى أنه شملت الرقابة أيضًا محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بـ مراكز محافظة بني سويف، حيث تم ضبط مخالفات في طلمبات رصيف غير مرخصة، ومواد بترولية تم تجميعها بطرق غير قانونية، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية لضمان حقوق المواطنين والحد من ظواهر الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة.

