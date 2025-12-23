الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
استعدادات داخل الأهلي لاستقبال وزير الشباب والرياضة واجتماعات مهمة لمجلس الإدارة

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن استعدادات مكثفة داخل القلعة الحمراء، اليوم، لاستقبال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذي من المقرر أن يزور النادي في تمام الساعة الرابعة عصرا.

وأوضح المصدر أن مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل سيكون في استقبال وزير الشباب والرياضة خلال الزيارة. 

اجتماع للمجلس التنفيذي بالأهلي 

وأشار المصدر إلى أن المجلس التنفيذي بالنادي عقد اجتماعا في الساعة الواحدة ظهرا، لمناقشة عدد من الملفات الإدارية والتنظيمية الخاصة بقطاعات النادي المختلفة.

اجتماع مجلس إدارة الأهلي 

وأضاف المصدر أن مجلس إدارة النادي الأهلي سيعقد اجتماعا في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم، لبحث العديد من الملفات المهمة، يأتي في مقدمتها ملف التجديد لعدد من مديري الفروع، وإجراء بعض التغييرات الإدارية، خاصة فيما يتعلق بإدارة فرع التجمع الخامس.

كما يتضمن اجتماع مجلس الإدارة مناقشة عدد من الملفات الخاصة بفريق كرة القدم، إلى جانب عدد من القضايا الإدارية والتنظيمية الأخرى ذات الأهمية خلال المرحلة الحالية.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره فريق غزل المحلة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد المحلة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.
 ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وغزل المحلة اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساء، علي استاد المحلة. 

‏وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس عاصمة مصر.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر 

1- فاركو - 6 نقاط

2- طلائع الجيش - 3 نقاط 

3- إنبي - 3 نقاط 

4- الأهلي - 3 نقاط 

5- المقاولون العرب - بدون نقاط 

6- غزل المحلة - بدون نقاط 

7- سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط  

