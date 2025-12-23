الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
حوادث

شاهد عيان على انهيار عقار إمبابة: سكان العقار 15 شخصا وتم استخراج 6 مصابين

عقار إمبابة المنهار
عقار إمبابة المنهار
كشف أحد شهود العيان على حادث انهيار عقار إمبابة المكون من 5 طوابق، أن ما يقرب  من 15 شخصا كانوا متواجدين داخل عقار إمبابة المنهار، وتم استخراج 6 مصابين فقط، ويتم البحث عن باقي سكان العقار تحت الأنقاض الآن بواسطة رجال الإنقاذ البري. 

وقد أمرت نيابة الجيزة بتشكيل لجنة هندسية لكشف ملابسات وأسباب انهيار جزئي في العقار المكون من 5 طوابق في إمبابة، لفحصه والوقوف على مسببات الانهيار، وفحص العقارات المجاورة لبيان مدى تضررها من عدمه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وانتقل فريق من النيابة العامة لموقع انهيار عقار إمبابة للوقوف على ملابسات الحادث، والاستماع لأقوال شهود العيان، وحصر التلفيات. 

استخراج مصابين من أسفل عقار إمبابة المنهار 

وتمكنت فرق الإنقاذ من استخراج مصاب من تحت أنقاض العقار المكون من 5 طوابق في منطقة إمبابة، ويعاني المصاب من كدمات في اليد والقدم، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 كما تم انتشال مسنة على كرسي متحرك من تحت أنقاض العقار المنهار في إمبابة. 

رفع ركام عقار مكون من 5 طوابق بإمبابة

ويواصل فريق من الدفاع المدني بإدارة الحماية المدنية في الجيزة، رفع ركام العقار الذي انهار بدائرة قسم شرطة إمبابة، بحثا عن وجود ضحايا من عدمه.

وفور وقوع الحادث، انتقلت فرق الحماية المدنية إلى الموقع لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتأمين المكان، حيث قامت قوات البحث الجنائي بفرض كردوان أمني بمحيط الحادث؛ لتأمين المواطنين.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء ورجال الإنقاذ للتعامل مع الواقعة، فيما يجري حاليًا الوقوف على أسباب الانهيار والتأكد من وجود أي إصابات أو خسائر بشرية محتملة.

تم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

