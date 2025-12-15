محمد عبداللطيف يكشف خطة وزارة التربية والتعليم في 2026

18 حجم الخط

استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محاور خطة وزارة التربية والتعليم للعام 2026، والتي تستهدف استكمال مسار الإصلاح الشامل للمنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، وتحقيق الاستدامة، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان ودعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد وزير التربية والتعليم أن خطة 2026 ترتكز على حزمة من المحاور الاستراتيجية المتكاملة، التي تضع الطالب والمعلم في قلب عملية التطوير، وتعزز من كفاءة الإدارة التعليمية، وتدعم التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة داخل المنظومة.

تطوير إطار المنهج المصري والكتب المدرسية

وأوضح أن الخطة تتضمن تطوير إطار المنهج المصري الأساسي (EB) وتحديث الكتب المدرسية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويضمن تقديم محتوى تعليمي حديث، متوازن، ومبني على الكفاءات، يسهم في تنمية مهارات التفكير والتحليل والابتكار لدى الطلاب.

تحديث كتب العلوم وفق معايير دولية

وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة تستهدف تحديث كتب العلوم المدرسية من خلال محتوى علمي وطني ودولي معزز، يراعي الدقة العلمية، ويعتمد على أساليب تعليم حديثة تواكب التطورات العالمية، بما يسهم في تحسين نواتج التعلم في المواد العلمية.

تأهيل المعلمين وإطلاق دبلومة ما قبل الخدمة

وأكد وزير التربية والتعليم أن خطة 2026 تشمل إطلاق دبلومة ما قبل الخدمة للمعلمين لمدة عام كامل، إلى جانب إنشاء نظام وطني لإصدار تراخيص مزاولة مهنة التعليم، وذلك بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية محلية ودولية، بهدف رفع كفاءة المعلمين، وتوحيد المعايير المهنية، وضمان جودة الأداء داخل الفصول الدراسية.

تعزيز وحدة ضمان الجودة بالمعايير الدولية

وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز وحدة ضمان الجودة من خلال بناء قدرات المقيمين، وتطبيق نظام تدقيق متكامل يتوافق مع المعايير الدولية للجودة التعليمية، بما يدعم التقييم المستمر، والتحسين المؤسسي، ورفع كفاءة المدارس والإدارات التعليمية.

التوسع في محو الأمية والتغذية المدرسية

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن خطة 2026 تتضمن توسيع البرنامج الوطني لمحو الأمية للوصول إلى عدد أكبر من المستفيدين، إلى جانب التوسع في برامج التغذية المدرسية، بما يسهم في تحسين صحة الطلاب، ودعم انتظامهم الدراسي، وتعزيز فرص التعلم خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

التحول الرقمي ورقمنة أنظمة الحضور

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تستهدف رقمنة أنظمة الحضور والانصراف لاكتشاف مخاطر التسرب المبكر، ومتابعة الأداء الأكاديمي للطلاب، وتقديم دعم تعليمي موجه من خلال منصة وطنية رقمية متكاملة، تعزز كفاءة المتابعة واتخاذ القرار.

تطوير منظومة البيانات وخط ساخن موحد

وأوضح الوزير أن الخطة تشمل تطوير منظومة البيانات الوطنية للتعليم بما يعزز الدقة والشفافية وإتاحة المعلومات، إلى جانب إطلاق خط ساخن موحد ونظام مركزي لتلقي الشكاوى، بهدف تحسين الاستجابة، وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور والمجتمع.

التوسع في بناء المدارس وتهيئة بيئات تعلم آمنة

واختتم عبداللطيف تصريحاته بالتأكيد على أن خطة 2026 تتضمن التوسع في إنشاء مدارس جديدة، وإعادة تأهيل المدارس القائمة، وتهيئة بيئات تعلم آمنة وحديثة، خاصة في المناطق ذات الكثافات العالية والمناطق المحرومة، لضمان إتاحة تعليم عادل وعالي الجودة لجميع الطلاب.

وكان قد عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا موسعًا مع شركاء التنمية من الجهات والمنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية العاملة في مجالات التعليم وبناء المهارات، وذلك لاستعراض أبرز الإنجازات والإصلاحات الهيكلية التي حققتها الوزارة خلال العام الدراسي 2024/2025، إلى جانب مناقشة محاور خطة الوزارة المستهدفة للعام 2026، في إطار تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود تطوير التعليم في مصر.

