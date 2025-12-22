الإثنين 22 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة بني سويف تنفذ تدريبًا عمليًا لـ35 موظفًا على السلامة المهنية

صحة بني سويف، فيتو
صحة بني سويف، فيتو
18 حجم الخط

صحة بني سويف، أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف، اليوم الإثنين، تنفيذ تدريب عملي مكثف في مجال السلامة والصحة المهنية، استهدف 35 من العاملين بديوان عام المديرية، وذلك تحت إشراف الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بـ محافظة بني سويف، في إطار خطة المديرية الرامية إلى رفع كفاءة العاملين وتعزيز قدرتهم على التعامل مع المخاطر المحتملة داخل بيئة العمل.

نشر ثقافة السلامة المهنية بصحة بني سويف

 

ويأتي هذا التدريب ضمن سلسلة من البرامج والأنشطة التي تنفذها مديرية الصحة ببني سويف، لنشر ثقافة السلامة المهنية، وتأهيل الكوادر الإدارية والفنية للتعامل السليم مع مختلف أنواع الطوارئ، وعلى رأسها الحرائق والأزمات والكوارث، بما يسهم في الحفاظ على سلامة العاملين وحماية المنشآت الصحية التابعة للمديرية.

 

<strong alt=
صحة بني سويف تنفذ تدريبًا عمليًا لـ35 موظفًا على السلامة المهنية

 

صحة بني سويف، أكد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، خلال متابعته لفعاليات التدريب، أهمية الالتزام الكامل بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل المختلفة، مشددًا على ضرورة امتلاك العاملين للمهارات الأساسية للتعامل السريع والفوري مع الحرائق، خاصة إتقان الاستخدام الصحيح لطفايات الحريق، لما لذلك من دور بالغ الأهمية في الحد من الخسائر المادية والبشرية وحماية الأرواح.

 

أنواع طفايات الحريق المختلفة واستخداماتها

 

وأضاف وكيل صحة بني سويف، أن البرنامج التدريبي تضمن محاضرة عملية قدمها أحد أمناء الشرطة من إدارة الحماية المدنية ببني سويف، تناول خلالها أساليب الوقاية من الحرائق، وشرح أنواع طفايات الحريق المختلفة واستخدامات كل نوع منها، إلى جانب تنفيذ تدريب عملي يحاكي عددًا من السيناريوهات الافتراضية للأزمات والطوارئ، بما يساعد المتدربين على اكتساب الخبرة العملية والتصرف السليم في المواقف الطارئة.

 

<strong alt=
صحة بني سويف تنفذ تدريبًا عمليًا لـ35 موظفًا على السلامة المهنية

 

وأقيم التدريب بحضور الدكتور محمود حسين، مدير قسم السلامة والصحة المهنية بإدارة الطب الوقائي في مديرية الصحة ببني سويف، الذي أوضح أن هذه البرامج التدريبية تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف رفع مستوى الوعي الوقائي لدى العاملين، وبناء كوادر قادرة على الاستجابة السريعة والفعالة لمختلف المخاطر، بما يحقق بيئة عمل آمنة ومستدامة داخل جميع قطاعات المديرية.

 

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق إهناسيا بني سويف

محافظ بني سويف يوجه بتيسير عمل البعثة المصرية الروسية لترميم معبد بطليموس الثاني

ضبط أدوية تأمين صحي داخل مستوصف طبي غير مرخص ببني سويف

محافظ بني سويف يعتمد مشروع تقسيم قطعة أرض 18 ألف متر بالعاصمة

تبدأ 10 يناير، ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للنقل ببني سويف

تحرير 290 محضرا ضد عدد من المخالفين بأسواق بني سويف

فوز مدرس بجامعة بني سويف بجائزة عالمية للحفاظ على اللغة العربية

في يوم الأسرة، بني سويف تحتفل بأطفال 140 عائلة بحضور الوالدين والأجداد

افتتاح 5 مساجد بعد إحلالها وتجديدها بتكلفة 10.5 مليون جنيه في بني سويف

وكيل أوقاف بني سويف يوجه مديري الإدارات بتكثيف المتابعة الميدانية للمساجد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صحة بني سويف وكيل صحة بني سويف محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف أمن بني سويف اسعاف بني سويف

مواد متعلقة

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق إهناسيا بني سويف

محافظ بني سويف يوجه بتيسير عمل البعثة المصرية الروسية لترميم معبد بطليموس الثاني

ضبط أدوية تأمين صحي داخل مستوصف طبي غير مرخص ببني سويف

محافظ بني سويف يعتمد مشروع تقسيم قطعة أرض 18 ألف متر بالعاصمة

تبدأ 10 يناير، ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للنقل ببني سويف

تحرير 290 محضرا ضد عدد من المخالفين بأسواق بني سويف

فوز مدرس بجامعة بني سويف بجائزة عالمية للحفاظ على اللغة العربية

في يوم الأسرة، بني سويف تحتفل بأطفال 140 عائلة بحضور الوالدين والأجداد

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا 2025، جنوب إفريقيا تتعادل 1-1 مع أنجولا بالشوط الأول

أمم أفريقيا 2025، مالي يتعادل 1-1 مع زامبيا في مباراة مثيرة

دوري أبطال آسيا للنخبة، الشارقة والهلال يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

الهلال السعودي يفوز على الشارقة الإماراتي 0/1 في دوري أبطال آسيا للنخبة

مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

رئيس جهاز مستقبل مصر يوجه الشركات المنفذة للدلتا الجديدة بسرعة تنفيذ الأعمال

كأس مصر، المصري يتقدم علي دكرنس 3-1 في الشوط الاول

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق إهناسيا بني سويف

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض أسعار 5 أصناف في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل صيام أول شهر رجب بدعة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

لو لقيت فلوس في الشارع تعمل إيه؟ أمين الفتوى يُجيب (فيديو)

الشعراوي يوضح أوجه التشابه والاختلاف بين الآيتين 123 و48 بسورة البقرة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads