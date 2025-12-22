18 حجم الخط

صحة بني سويف، أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف، اليوم الإثنين، تنفيذ تدريب عملي مكثف في مجال السلامة والصحة المهنية، استهدف 35 من العاملين بديوان عام المديرية، وذلك تحت إشراف الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بـ محافظة بني سويف، في إطار خطة المديرية الرامية إلى رفع كفاءة العاملين وتعزيز قدرتهم على التعامل مع المخاطر المحتملة داخل بيئة العمل.

نشر ثقافة السلامة المهنية بصحة بني سويف

ويأتي هذا التدريب ضمن سلسلة من البرامج والأنشطة التي تنفذها مديرية الصحة ببني سويف، لنشر ثقافة السلامة المهنية، وتأهيل الكوادر الإدارية والفنية للتعامل السليم مع مختلف أنواع الطوارئ، وعلى رأسها الحرائق والأزمات والكوارث، بما يسهم في الحفاظ على سلامة العاملين وحماية المنشآت الصحية التابعة للمديرية.

صحة بني سويف تنفذ تدريبًا عمليًا لـ35 موظفًا على السلامة المهنية

صحة بني سويف، أكد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، خلال متابعته لفعاليات التدريب، أهمية الالتزام الكامل بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل المختلفة، مشددًا على ضرورة امتلاك العاملين للمهارات الأساسية للتعامل السريع والفوري مع الحرائق، خاصة إتقان الاستخدام الصحيح لطفايات الحريق، لما لذلك من دور بالغ الأهمية في الحد من الخسائر المادية والبشرية وحماية الأرواح.

أنواع طفايات الحريق المختلفة واستخداماتها

وأضاف وكيل صحة بني سويف، أن البرنامج التدريبي تضمن محاضرة عملية قدمها أحد أمناء الشرطة من إدارة الحماية المدنية ببني سويف، تناول خلالها أساليب الوقاية من الحرائق، وشرح أنواع طفايات الحريق المختلفة واستخدامات كل نوع منها، إلى جانب تنفيذ تدريب عملي يحاكي عددًا من السيناريوهات الافتراضية للأزمات والطوارئ، بما يساعد المتدربين على اكتساب الخبرة العملية والتصرف السليم في المواقف الطارئة.

صحة بني سويف تنفذ تدريبًا عمليًا لـ35 موظفًا على السلامة المهنية

وأقيم التدريب بحضور الدكتور محمود حسين، مدير قسم السلامة والصحة المهنية بإدارة الطب الوقائي في مديرية الصحة ببني سويف، الذي أوضح أن هذه البرامج التدريبية تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف رفع مستوى الوعي الوقائي لدى العاملين، وبناء كوادر قادرة على الاستجابة السريعة والفعالة لمختلف المخاطر، بما يحقق بيئة عمل آمنة ومستدامة داخل جميع قطاعات المديرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.