بسبب الغياب، إحالة أطباء وتمريض وصيادلة وحدة جبل النور الصحية ببني سويف للتحقيق

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف، عن إحالة عدد من الأطباء والتمريض والصيادلة للتحقيق بوحدة جبل النور الصحية بمركز ببا، وذلك عقب زيارة مفاجئة أجراها الدكتور محمد قريبة، وكيل المديرية، لمتابعة سير العمل داخل الوحدة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، ضمن خطة المديرية لتكثيف الجولات الميدانية على المنشآت الصحية بمختلف مراكز المحافظة.

جولة مفاجئة لوكيل صحة بني سويف تكشف الغياب

وأكدت مديرية الصحة ببني سويف، أن الزيارة شملت تفقد الأقسام المختلفة بالوحدة الصحية، ومراجعة سجلات المترددين والمرضى، إلى جانب الاطلاع على خطط العمل اليومية ومدى التزام الأطقم الطبية والإدارية بمواعيد الحضور والانصراف، وآليات تقديم الخدمات الطبية والوقائية للمواطنين.

وأكد الدكتور محمد قريبة وكيل مديرية الصحة ببني سويف، خلال جولته على أهمية الالتزام بمعايير الجودة وتحسين بيئة العمل داخل الوحدات الصحية، بما يضمن تقديم خدمات طبية آمنة وفعالة تتوافق مع توجيهات وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن مستوى الخدمة المقدمة للمواطن هو المؤشر الحقيقي لنجاح المنظومة الصحية على أرض الواقع.

وكيل صحة بني سويف يشدد على الانضباط وتوافر الأدوية

كما شدد وكيل مديرية الصحة ببني سويف، على ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل دائم داخل الوحدة، ومتابعة تطبيق جداول التطعيمات الدورية، إلى جانب الاهتمام ببرامج رعاية الحوامل والأطفال، لضمان تقديم خدمة صحية متكاملة ومتوازنة بين الجوانب الوقائية والعلاجية.

وخلال جولته، رصد وكيل مديرية الصحة ببني سويف، غياب عدد من العاملين بالوحدة من الأطباء وأعضاء هيئة التمريض والصيادلة، موجّهًا بإحالتهم للتحقيق الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين، مؤكدًا أن الانضباط الوظيفي شرط أساسي لاستمرار أي قيادة أو عضو بفريق العمل.

وكيل صحة بني سويف: لا تهاون مع الغياب أو التقصير

وأشار وكيل مديرية الصحة ببني سويف، إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود قطاع الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، لمتابعة الأداء داخل وحدات ومراكز الرعاية الأولية بمختلف الإدارات الصحية بالمحافظة، والتأكد من جاهزيتها لتقديم خدمات صحية متميزة لأهالي بني سويف، لافتًا إلى أن المديرية مستمرة في تنفيذ حملات تفتيش ميدانية مفاجئة لضمان الانضباط وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة في رفع كفاءة المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية.

