ضبط أدوية تأمين صحي داخل مستوصف طبي غير مرخص ببني سويف

ضبط أدوية تأمين صحي
ضبط أدوية تأمين صحي في مستوصف ببني سويف، فيتو
أعلنت محافظة بني سويف عن ضبط أدوية تأمين صحي محظور تداولها داخل مستوصف طبي غير مرخص بمركز إهناسيا، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باستمرار وتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع التوسع في نطاق تلك الحملات لتشمل القرى والعزب، وإعداد تقارير دورية بنتائجها لتقييم مستوى الأداء والجهود المبذولة في هذا الملف الحيوي المرتبط بصحة المواطنين.

غلق وتشميع مستوصف طبي مخالف ببني سويف

وجاء ذلك استنادًا إلى التقرير الذي عرضه الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، والذي أشار إلى تكليف الدكتور أحمد عبد العظيم، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، بتنظيم حملة تفتيشية موسعة على المنشآت الطبية الخاصة بمركز إهناسيا، ضمن خطة المديرية الهادفة إلى تحقيق الانضباط داخل القطاع الصحي الخاص، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

غلق وتشميع مستوصف طبي مخالف ببني سويف

وخلال الحملة، قامت لجنة من فريق العلاج الحر بمدرية الصحة ببني سويف، بالمرور على أحد المستوصفات الطبية، حيث تبين أنه يعمل بدون ترخيص رسمي، ويضم عيادات طبية ومعامل تحاليل ومركز أشعة غير مرخصة. 

كما أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط كميات من أدوية خاصة بـ التأمين الصحي، والتي يُحظر تداولها خارج المنظومة الرسمية، إلى جانب ضبط أدوات جراحية غير معقمة، وحقن معدة للاستخدام مجهولة المصدر.

ضبط أدوية تأمين صحي في مستوصف بإهناسيا

كما رصدت اللجنة وجود تكدس للنفايات الطبية الخطرة داخل المستوصف، وعدم الالتزام بسياسات مكافحة العدوى، فضلًا عن تدني مستوى النظافة العامة، بما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المترددين على المنشأة. 

وعلى الفور، تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ قرار بالغلق والتشميع للمستوصف، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين عليه، طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة للعمل بالمنشآت الطبية الخاصة.

ضبط أدوية تأمين صحي في مستوصف بإهناسيا

وشارك في تنفيذ الحملة أعضاء فريق العلاج الحر بمديرية صحة بني سويف، الدكتورة سوزان عطية، والدكتورة هاجر محمد، في إطار التنسيق الكامل بين الجهات المختصة لضمان تطبيق القانون وحماية صحة المواطنين، والتصدي لأي مخالفات تمس جودة وأمان الخدمة الصحية المقدمة داخل المحافظة.

