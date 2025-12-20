فوز مدرس بجامعة بني سويف بجائزة عالمية للحفاظ على اللغة العربية

18 حجم الخط

أعلنت جامعة بني سويف عن فوز الدكتور قياتي عاشور، المدرس بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب، بجائزة الحبتور العالمية للحفاظ على اللغة العربية في فرع الأبحاث، وذلك عن دراسته بعنوان "الأمن اللغوي العربي في عصر الذكاء الاصطناعي: تحليل سوسيولوجي وسياسات استباقية"، في إنجاز علمي يعكس تميز البحث الأكاديمي في المجال العربي.

وأكدت الجامعة، في بيان لها، أن الدراسة تناولت التحديات التي تواجه اللغة العربية في ظل التحولات الرقمية السريعة، مشيرة إلى أن الحفاظ على اللغة العربية أصبح أمرًا استراتيجيًا لا يتعلق فقط بالثقافة، بل يعد ضرورة للحفاظ على الهوية العربية وتعزيز التماسك الاجتماعي في ظل عصر الذكاء الاصطناعي.

رئيس جامعة بني سويف يهنئ الدكتور قياتي عاشور

من جانبه هنأ الدكتور طارق علي القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، الدكتور قياتي عاشور بفوزه، معبرًا عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها الجامعة، مؤكدًا أن هذا الفوز يعكس قدرة الأكاديميين المصريين على المنافسة في الساحة العلمية العربية والدولية.

وأشار رئيس جامعة بني سويف، إلى أن الدراسة الفائزة تمثل نموذجًا رفيعًا للبحث العلمي المتعلق بقضايا الوطن، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها الثورة الرقمية، مؤكدًا أن اللغة العربية تعد ركيزة أساسية للأمن الثقافي والهوية الوطنية.

من جانبه، عبّر الدكتور قياتي عاشور المدرس بقسم علم الاجتماع بـ كلية الآداب بجامعة بني سويف، عن سعادته بهذا الفوز، مؤكدًا أن جائزة الحبتور تمثل محطة فارقة في مسيرته العلمية، حيث أسهمت في تسليط الضوء على أهمية حماية اللغة العربية في ظل التغيرات التكنولوجية.

جائزة الحبتور العالمية للحفاظ على اللغة العربية

تجدر الإشارة إلى أن جائزة الحبتور العالمية تهدف إلى دعم وتعزيز البحث العلمي والابتكار في العالم العربي، وتُمنح للمبدعين والباحثين الذين يحققون إنجازات بارزة في مجالات متعددة.

