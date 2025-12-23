كأس أمم أفريقيا، التشكيل الرسمي لمباراة الكونغو الديمقراطية وبنين

18 حجم الخط

كأس أمم إفريقيا 2025، أعلن مدربا منتخبا الكونغو الديمقراطية وبنين تشكيل فريقيهما قبل مواجهتهما بعد قليل في العاصمة المغربية الرباط ضمن لقاءات الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالمغرب 2025.

تشكيل منتخب الكونغو الديمقراطية ضد بنين في كأس أمم أفريقيا



فى حراسة المرمي: مباسي نزاو



فى خط الدفاع: وان بيساكا- مبيمبا- تاونزييي- ماسوكو- موتوسامي

فى خط الوسط: بونغوندا- صديقي- كايمبي- مبوكو

فى خط الهجوم: باكامبو

تشكيل منتخب بنين ضد الكونغو الديمقراطية



فى حراسة المرمي: ساتورتين

فى خط الدفاع: موميني- فيردون- روش- وورو

فى خط الوسط: الميدا- إيموران- دوس- دودو- أييغون.

فى خط الهجوم: ألوكو



مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة



الكونغو الديمقراطية ضد بنين – الثانية والنصف عصرا - على قناة beIN SPORTS MAX 1

السنغال ضد بوتسوانا – الخامسة مساء - على قناة beIN SPORTS MAX 1

نيجيريا ضد تنزانيا – السابعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORTS MAX 1

تونس ضد أوغندا – العاشرة مساء - على قناة beIN SPORTS MAX 1



مباراة تونس وأوغندا

يحتضن الملعب الملحق الأولمبي بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة مرتقبة تجمع بين منتخبي تونس وأوغندا، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من كأس أمم إفريقيا توتال إنيرجيز المغرب 2025، في لقاء يسعى من خلاله الطرفان إلى تحقيق انطلاقة قوية وحصد نقاط ثمينة.

