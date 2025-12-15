الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير التعليم: ارتفاع معدلات الحضور المدرسي إلى 87%

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، فيتو
18 حجم الخط
ads

عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا موسعًا مع شركاء التنمية من الجهات والمنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية العاملة في مجالات التعليم وبناء المهارات، وذلك لاستعراض أبرز الإنجازات والإصلاحات الهيكلية التي حققتها الوزارة خلال العام الدراسي 2024/ 2025، إلى جانب مناقشة محاور خطة الوزارة المستهدفة للعام 2026، في إطار تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود تطوير التعليم في مصر.

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن وزارة التربية والتعليم حققت إنجازات ملموسة في الانضباط المدرسي ومحو الأمية، ضمن جهودها المستمرة لتطوير المنظومة التعليمية وتحسين جودة التعليم على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة وبناء الإنسان.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة نجحت في تثبيت دعائم الانضباط داخل المدارس بمختلف المراحل التعليمية، ما انعكس بشكل مباشر على انتظام العملية التعليمية، حيث ارتفعت معدلات الحضور المدرسي إلى 87% على مستوى مدارس الجمهورية، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسين البيئة التعليمية وزيادة وعي الطلاب وأولياء الأمور بأهمية الانتظام الدراسي.

وأشار الوزير إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة حزمة من الإجراءات التنظيمية والتربوية، شملت المتابعة المستمرة للحضور، وتفعيل دور الإدارة المدرسية، وتحسين بيئة التعلم داخل الفصول، بما يسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية وتحقيق مخرجات تعليمية أفضل.

التوسع في تنفيذ البرنامج الوطني لمحو الأمية

وفي سياق متصل، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة واصلت التوسع في تنفيذ البرنامج الوطني لمحو الأمية، ليشمل 20 محافظة على مستوى الجمهورية، ويستفيد منه نحو مليون متعلم، وذلك بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة التعليمية وإتاحة فرص التعلم للجميع دون تمييز.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن برنامج محو الأمية يمثل أحد المحاور الأساسية لدعم التنمية البشرية والاجتماعية، حيث يسهم في تمكين المواطنين من المهارات الأساسية للقراءة والكتابة، ويدعم فرصهم في الاندماج المجتمعي وتحسين مستوى المعيشة، مؤكدًا أن الشراكات الدولية تلعب دورًا محوريًا في تسريع تنفيذ هذه البرامج وتحقيق أثر مستدام.

وشدد الوزير على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها الرامية إلى تعزيز الانضباط المدرسي، وخفض معدلات التسرب، والتوسع في برامج محو الأمية، بما يدعم تحقيق تعليم شامل وعادل وعالي الجودة، ويتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة التربية والتعليم محمد عبد اللطيف الانضباط المدرسي الحضور المدرسى محو الأمية في مصر برنامج محو الأمية اليونيسف تطوير التعليم جودة التعليم

مواد متعلقة

محافظ الجيزة: رصف طريق المريوطية بدءًا من أسفل محور الضبعة

التعليم تعلن الاستعدادات النهائية لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية

محافظة الجيزة: غلق وتشميع منشآت طبية غير مرخصة بأطفيح

الجيزة: حملات مكثفة لرفع الإشغالات والتعديات في إمبابة والمنيرة الغربية

حملات يومية للقضاء على الإشغالات والفريزة ومصادرة التروسيكلات بالهرم

منال عوض: تطوير المؤسسات لتعزيز التعاون العربي - الأوروبي ودعم مشروعات البيئة

نقيب المعلمين يفتتح الدورة التدريبية المتخصصة في القيادة والريادة بالمنصورة

محافظ الجيزة يفتتح وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى الشيخ زايد المركزي

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والإمارات في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

تشكيل المغرب المتوقع ضد الإمارات في نصف نهائي كأس العرب

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 14 صنفًا أبرزها الطماطم والبطاطس والليمون بسوق العبور

عباقرة ولكن مجهولون.. الإمام كمال الدين الدميري رائد علم الحيوان

تشكيل الأردن المتوقع أمام السعودية في نصف نهائي كأس العرب

سيول ورياح وأتربة، تحذير عاجل من طقس الإثنين

المغرب والإمارات يتصارعان على تذكرة نهائي كأس العرب 2025

وزير التعليم: تطوير شامل للمناهج من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الإثنين 15-12-2025

تعرف على سعر الين الياباني في البنوك المصرية اليوم الإثنين 15-12-2025

126.15 جنيها، سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم الإثنين 15-12-2025

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين 15-12-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

النقل تستعرض مميزات القطار الكهربائي في إنفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء تؤكد وجوب الوجود لله بالدليل من القرآن الكريم

عباقرة ولكن مجهولون.. الإمام كمال الدين الدميري رائد علم الحيوان

حكم المسح على الخُفِّين بسبب برد الشتاء، وما كيفيته ومدته؟ مفتي الجمهورية يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads