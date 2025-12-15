وزير التعليم: ارتفاع معدلات الحضور المدرسي إلى 87%

18 حجم الخط

عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا موسعًا مع شركاء التنمية من الجهات والمنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية العاملة في مجالات التعليم وبناء المهارات، وذلك لاستعراض أبرز الإنجازات والإصلاحات الهيكلية التي حققتها الوزارة خلال العام الدراسي 2024/ 2025، إلى جانب مناقشة محاور خطة الوزارة المستهدفة للعام 2026، في إطار تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود تطوير التعليم في مصر.

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن وزارة التربية والتعليم حققت إنجازات ملموسة في الانضباط المدرسي ومحو الأمية، ضمن جهودها المستمرة لتطوير المنظومة التعليمية وتحسين جودة التعليم على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة وبناء الإنسان.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة نجحت في تثبيت دعائم الانضباط داخل المدارس بمختلف المراحل التعليمية، ما انعكس بشكل مباشر على انتظام العملية التعليمية، حيث ارتفعت معدلات الحضور المدرسي إلى 87% على مستوى مدارس الجمهورية، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسين البيئة التعليمية وزيادة وعي الطلاب وأولياء الأمور بأهمية الانتظام الدراسي.

وأشار الوزير إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة حزمة من الإجراءات التنظيمية والتربوية، شملت المتابعة المستمرة للحضور، وتفعيل دور الإدارة المدرسية، وتحسين بيئة التعلم داخل الفصول، بما يسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية وتحقيق مخرجات تعليمية أفضل.

التوسع في تنفيذ البرنامج الوطني لمحو الأمية

وفي سياق متصل، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة واصلت التوسع في تنفيذ البرنامج الوطني لمحو الأمية، ليشمل 20 محافظة على مستوى الجمهورية، ويستفيد منه نحو مليون متعلم، وذلك بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة التعليمية وإتاحة فرص التعلم للجميع دون تمييز.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن برنامج محو الأمية يمثل أحد المحاور الأساسية لدعم التنمية البشرية والاجتماعية، حيث يسهم في تمكين المواطنين من المهارات الأساسية للقراءة والكتابة، ويدعم فرصهم في الاندماج المجتمعي وتحسين مستوى المعيشة، مؤكدًا أن الشراكات الدولية تلعب دورًا محوريًا في تسريع تنفيذ هذه البرامج وتحقيق أثر مستدام.

وشدد الوزير على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها الرامية إلى تعزيز الانضباط المدرسي، وخفض معدلات التسرب، والتوسع في برامج محو الأمية، بما يدعم تحقيق تعليم شامل وعادل وعالي الجودة، ويتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.

