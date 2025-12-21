أخبار الفن اليوم.. المهن التمثيلية تكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ إدوارد.. أحمد زاهر يعلن موعد عرض مسلسل "لعبة وقلبت بجد".. هنيدي يبدأ تصوير مسلسل "عابدين" عقب انتهاء الموسم الرمضاني

18 حجم الخط

أخبار الفن، شهدت الساحة الفنية اليوم الأحداث، العديد من الأحداث الفنية الهامة وكان أهمها كالتالي:

كشفت نقابة المهن التمثيلية تفاصيل الحالة الصحية للفنان إدوارد، وذلك بعد أن تعرض لالتواء بسيط في القدم، مشيرة إلى أنه أمر عارض لا يدعو للقلق، وقد تم التعامل معه طبيًا على النحو المعتاد.

أوقفت الشركة المنتجة لمسلسل “حرم السفير” التحضيرات الخاصة بالعمل، وذلك بسبب بعد الأزمات الإنتاجية، حيث كان من المفترض أن يشارك المسلسل في سباق دراما رمضان المقبل، وتقوم ببطولته الفنانة يسرا وعدد من النجوم الآخرين.





أطل الفنان محمد أنور كضيف شرف في الحلقة الأولى من مسلسل سنجل ماذر فاذر حيث ظهر بشخصيته الحقيقية، وكان من المفترض أن يقوم بتصوير إعلان مع نينا، الشخصية التي تجسدها الفنانة هنادي مهنا في المسلسل، لكن الإعلان لم يتم تصويره بسبب سفر نينا إلى لبنان لأسباب شخصية، وكان ظهور محمد أنور في المشاهد القليلة التي أطل بها على الشاشة خفيفًا أضفى لمسة من الكوميديا على الأحداث.

أعلن منظمو مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، خلال حفل الختام، سبب غياب الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، مؤكدين أن عدم حضورها جاء نتيجة تعرضها لظرف صحي.

قرر الفنان محمد هنيدي تصوير مسلسل “عابدين” الذي يعود من خلاله للتعاون مع السيناريست يوسف معاطي، وذلك عقب انتهاء موسم دراما رمضان المقبل.





أعلن السيناريست عبد الرحيم كمال، عن انتخابه نائبًا لرئيس عرفة صناعة السينما، حيث كتب منشورا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيه: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تم انتخابي نائبًا لرئيس غرفة صناعة السينما ”

واصل الفنان أحمد زاهر، تصوير دوره في مسلسل “لعبة وقلبت بجد”، الذي من المفترض أن يعرض خارج السباق الرمضاني المقبل.



ونشر “زاهر” عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مجموعة من الصور داخل كواليس المسلسل، جمعته بعدد من الأطفال الذين يشاركون في بطولة العمل، وأكد أن المسلسل سوف يعرض خلال الأيام المقبلة قبل بدء سباق دراما رمضان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.