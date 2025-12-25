بعد زواج استمر 25 عامًا، كيف انتهت قصة حب عمرو أديب ولميس الحديدي؟

18 حجم الخط

أسدل الستار على واحدة من أشهر قصص الحب والزواج، تلك التي جمعت الإعلامي عمرو أديب والإعلامية لميس الحديدي لأكثر من ربع قرن.

انفصل الثنائي رسميا بعد زواج استمر منذ عام 1999 وأثمر عن ابنهما الوحيد “نور الدين” والذي كانا قد احتفلا بخطبته مؤخرا في أجواء عائلية.

عمرو ولميس الثنائي الأنجح والأشهر في عالم التوك شو، تزوجا في عام 1999 بعد قصة حب لمدة عامين، وكان الزواج من عمرو بالنسبة لـ لميس وقتها يمثل البند الأول في قائمة أحلامها بحسب ما صرحت هي في وقت سابق.

تعرف الثنائي من خلال العمل الصحفي، وحكت لميس في لقاء تليفزيوني سابق على قناة المشهد، أن عمرو كان مصرا على الزواج منها وطرق الباب كثيرا قائلة: كان كل ما يجيلي عريس يطفشه.

العمل الإعلامي والأسرة

وعن تأثير عملهما الإعلامي على البيت والأسرة قالت لميس، إن المنزل أحيانا يتحول إلى نشرة أخبار، لكن من جهة أخرى فالزواج بين أبناء المهنة الواحدة له مزاياه وهو أن كل طرف يتفهم طبيعة عمل الطرف الآخر ويقدرها مما يحدث نوعا من التفاهم بينهما.

ورغم المنافسة الكبيرة بينهما ترى لميس أن عمرو خارج المنافسة، لأنها تعتبره أفضل مذيعي التوك شو في مصر والوطن العربي.

وحكت لميس عن أن عمرو كان يساعدها دائما ويختار لها أسماء البرامج التي تقدمها.

نجاح استثنائي

وعلى مدار سنوات طويلة ظل عمرو ولميس يحافظان على نجاحهما الاستثنائي في برامج الـ توك شو، وقدما ولا يزال يقدمان سلسلة من البرامج التي تحصد نجاحا كبيرا حتى الآن، وآخرها “الحكاية مع عمرو أديب” و"الصورة مع لميس الحديدي".

وكان آخر ظهور للإعلاميين معا في حفل خطوبة نجلهما نور الدين، والذي اقتصر على أفراد الأسرة وعدد محدود من المقربين، خلال شهر نوفمبر الماضي.

