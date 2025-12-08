محمد هنيدي يحتفل بزفاف ابنته فريدة الجمعة المقبل

الإثنين 08 ديسمبر 2025
يحتفل الفنان محمد هنيدي بزفاف ابنته الكبرى فريدة، على أحد الأشخاص من خارج الوسط الفني، وذلك يوم الجمعة المقبل، حيث وجه هنيدي الدعوة لعدد من الأصدقاء المقربين من داخل وخارج الوسط الفني، وحرص أن يكون الحفل بعيدًا عن أعين وسائل الإعلام، مثلما حدث بعقد قرانها

 

واحتفل  النجم محمد هنيدي بعقد قران ابنته فريدة وسط الأصدقاء والأسرة. 

 

واحتفل محمد هنيدي العام الماضي بخطوبة ابنته فريدة، وظهرت فريدة وخطيبها في حالة من الفرح والسعادة، وارتدت العروس فستانا أبيض أنيقا. 

فريدة محمد هنيدي 

وفريدة محمد هنيدي تبلغ من العمر 22 عاما، وشاركت والدها في إنتاج فيلم نبيل الجميل.

خروج مسلسل “عابدين” من السباق الرمضاني

 

قررت الشركة المنتجة لمسلسل “عابدين” الذي يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي، تأجيل العمل إلى رمضان 2027، حيث إن فريق العمل لن يستطيع اللحاق بالسباق الدرامي لشهر رمضان المقبل.

وأكد مصدر من داخل المسلسل في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن السيناريست يوسف معاطي، لم يتمكن من الانتهاء من كتابة حلقات العمل، كما أن المسلسل يحتاج إلى تحضيرات كثيرًا، لذلك تقرر تأجيله لرمضان 2027.

هنيدي يعلن عن مسلسل عابدين

وكان هنيدي أعلن عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه سيخوض سباق دراما رمضان القادم بمسلسل من تأليف يوسف معاطي. وكتب هنيدي:"عودة الكاتب الكبير يوسف معاطي.. استنونا في مسلسل (عابدين) بإذن الله".

