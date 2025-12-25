الخميس 25 ديسمبر 2025
اقتصاد

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

الذهب
الذهب
سعر جرام الذهب، استقر واصل سعر جرام الذهب، استقراره خلال حركة تعاملات اليوم الخميس 25-12-2025 وسط متابعة مستمرة يقدمها موقع “فيتو” لآخر مستجدات  سوق الصاغة وفق التحديثات المحلية. 

تعرف على آخر تطورات أسعار الذهب 

- الذهب عيار 24: سجل نحو 6817 جنيها للجرام.

- الذهب عيار 21: بلغ نحو 5965 جنيها للجرام.

- الذهب عيار 18: وصل إلى 5112 جنيها للجرام.

- سعر الجنيه الذهب: سجل 47620 جنيها في محلات الصاغة. 

الذهب 
الذهب، فيتو 

الذهب كأصل استثماري مهم

يُعد الذهب أحد أبرز وسائل الادخار والاستثمار، إذ يفضله الأفراد كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم. 

وتتعدد أشكال الذهب المتداولة في السوق المحلية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات، فيما تتحدد أسعاره بمجموعة من العوامل، أهمها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وحركة العرض والطلب. 

مكانة الذهب في السوق المصرية

يحظى الذهب بقيمة خاصة لدى الأغلبية، فهو ليس مجرد مصدر للزينة فقط، بل وسيلة فعالة للادخار وأداة استثمارية آمنة، خصوصًا مع تزايد التحديات الاقتصادية.  

ودفع ارتفاع التضخم الكثير من المواطنين إلى شراء الذهب للحفاظ على قيمة أموالهم وتحقيق قدر من الاستقرار المالي.

أبرز أنواع الذهب المتداولة في مصر

-المشغولات الذهبية: غالبًا ما تصنع من عيار 21 و18، وتستخدم للزينة والهدايا.

-السبائك الذهبية: ذهب خام يفضلها المستثمرون.

-الجنيهات الذهبية: وزنها 8 جرامات من عيار 21، وتُستخدم في الادخار والاستثمار.

الذهب عالميا واتجاهات الأسواق في 2026

كما يتوقع محللون اقتصاديون أن يشهد سوق الذهب العالمي خلال عام 2026 حالة من التقلبات المستمرة، مدفوعة بالسياسات النقدية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية في عدة مناطق حول العالم، ويظل الذهب مرشحًا للحفاظ على مكانته كأحد أهم الأصول الدفاعية التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين، خصوصًا مع احتمالات تذبذب أسعار الفائدة العالمية واستمرار التحديات الاقتصادية.

الذهب في مصر - فيتو 
الذهب في مصر، فيتو 

عوامل تؤثر في السعر العالمي وانعكاسها على السوق المصرية

بالإضافة إلى أن أي تغييرات في السعر العالمي للأوقية ستنعكس بشكل مباشر على السوق المصرية، نظرًا لارتباط سعر الذهب في مصر بالسوق الدولي وسعر صرف الدولار، وفي حال استمرار الضغوط التضخمية عالميًا، أو اتجاه البنوك المركزية إلى سياسات توسعية، فمن المتوقع أن يدعم ذلك ارتفاع سعر الأوقية، وهو ما سيؤدي إلى موجة جديدة من التحركات السعرية داخل السوق المحلية، سواء في المشغولات أو السبائك والجنيهات الذهبية.

سعر الذهب اليوم 
سعر الذهب اليوم، فيتو 

تأثير الأسعار العالمية على قرارات الاستثمار والادخار في مصر

جدير بالذكر أنه مع أي صعود عالمي في أسعار الذهب، فمن المرجح أن يتزايد الاهتمام بالذهب كأداة ادخار واستثمار بديلة، خصوصًا في ظل عدم استقرار أسواق العملات والأصول الأخرى، ويؤدي ذلك عادة إلى ارتفاع الطلب المحلي على السبائك والجنيهات تحديدًا، مما يعزز اتجاه الأسعار للصعود داخل السوق المصرية حتى وإن كانت وتيرة الارتفاع العالمي محدودة، هذا التفاعل بين السعر العالمي والطلب المحلي قد يجعل عام 2026 عامًا نشطًا وحيويًا في سوق الذهب المصري .

