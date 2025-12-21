تفاصيل الظهور الخاص لمحمد أنور في أولى حلقات سنجل ماذر فاذر

18 حجم الخط

أطل الفنان محمد أنور كضيف شرف في الحلقة الأولى من مسلسل سنجل ماذر فاذر حيث ظهر بشخصيته الحقيقية، وكان من المفترض أن يقوم بتصوير إعلان مع نينا، الشخصية التي تجسدها الفنانة هنادي مهنا في المسلسل، لكن الإعلان لم يتم تصويره بسبب سفر نينا إلى لبنان لأسباب شخصية، وكان ظهور محمد أنور في المشاهد القليلة التي أطل بها على الشاشة خفيفًا أضفى لمسة من الكوميديا على الأحداث.

وطرحت منصة شاهد منذ قليل أول حلقتين من مسلسل سنجل ماذر فاذر الذي يشارك فيه نخبة من النجوم في مقدمتهم الفنان شريف سلامة والفنانة ريهام عبد الغفور.

كما بدأت قناة MBC مصر أيضًا عرض أولى حلقات المسلسل اليوم وسوف تعرض الحلقات تباعًا من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع على القناة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر.

تفاصيل مسلسل سنجل ماذر فاذر

مسلسل “سنجل ماذر فاذر” ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية الإنسانية ذات الطابع الرومانسي الكوميدي، وتتشابك خلاله قصص الحب والطموح والخذلان، حيث تتقاطع حكايات مجموعة من الشخصيات التي تبحث عن فرصة ثانية للحب والحياة، بينما تلاحقهم أخطاء الماضي وتحديات الواقع.

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب ريهام عبد الغفور وشريف سلامة، كل من: هنادي مهنا، محمد الكيلاني، ليلى عز العرب، إسماعيل فرغلي، إنجي وجدان، شيري ممدوح، أحمد رضوان، وعدد آخر من النجوم، والعمل من قصة وإخراج تامر نادي، ومن إنتاج صادق الصباح.

مسلسل سنجل ماذر فاذر

ويجسد الفنان شريف سلامة والفنانة ريهام عبد الغفور دور البطولة، وتقدم ريهام شخصية سلمى وهي تعمل منظمة مناسبات وتقيم في القاهرة وهي منفصلة ولديها ابن، وتبحث عن شريك يحبها ويقدر ظروف حياتها ومسئولياتها، ومن اهتماماتها الرياضة، والحفلات والموسيقى والعائلة والأطفال.

أما شريف سلامة فيجسد شخصية تحمل نفس اسمه، وهو يعيش في القاهرة، ويعمل مدير أعمال لإحدى النجمات والتي تدعى نينا.

وشريف منفصل ولديه ابن، ويبحث عن شريكة حياة تستطيع تفهم طبيعة عمله وظروفه الصعبة، وتتضمن اهتماماته المشاهير والحفلات والموسيقى والسينما والمسرح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.