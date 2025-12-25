شهادات ادخار تحصد المراكز الثلاثة الأولى في البنوك

18 حجم الخط

يبحث العديد من عملاء البنوك عن أعلى ثلاث شهادات موجودة حاليا وذلك بعد إعلان البنك المركزي من خلال لجنة السياسات النقدية خفض أسعار الفائدة.

وقررت اللجنه في اجتماع اليوم خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس.

وتضم قائمة الثلاث شهادات الأعلى في البنوك الثلاثية حاليا ما يلي:

1- بنك SAIB: يقدم شهادة Excellence Plus بعائد 20.50% (الحد الأدنى 5 ملايين جنيه)، وشهادة Excellence بعائد 20%.

2- بنك مصر: يقدم شهادة القمة بعائد 17% سنويًا، بحد أدنى 1,000 جنيه.

3- البنك الأهلي المصري: يقدم الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد الثابت بنسبة 17%، بحد أدنى 1,000 جنيه.

وحول طريقة تحديد أسعار الفائدة وإقرارها من اللجنة فإنه تحدِّد أسعار العائد الرئيسية للبنك المركزي من قبل لجنة السياسة النقدية وِفقًا لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020، فإن لجنة السياسة النقدية تتكوّن من ستة أعضاء برئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية نائبي المحافظ وثلاثة أعضاء غير تنفيذيين يختارهم مجلس إدارة البنك. يمكن لمجلس الإدارة أن يضم في تشكيل لجنة السياسة النقدية عضوًا يتمتع بخبرة اقتصادية أو مصرفية أو مالية من غير أعضاء مجلس الإدارة. وتجتمع لجنة السياسة النقدية ثماني مراتٍ سنويًا لمناقشة وضع السياسة النقدية ويُعلن عن اجتماعاتها في جدول في بداية كل عام على موقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري. من الممكن أيضًا عقد اجتماعات استثنائية في الظروف الطارئة.

