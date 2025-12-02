تعيين عمرو الليثي وعبد الرحيم كمال وجابي خوري أعضاء بغرفة صناعة السينما

18 حجم الخط

أصدر الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، قرارًا بتعيين عدد من رجال الأعمال والخبراء في عضوية الغرف الصناعية باتحاد الصناعات.



وتم تعيين كلًّا من الإعلامي عمرو الليثي والسيناريست عبد الرحيم كمال والمنتج جابي خوري في عضوية غرفة صناعة السينما.

ويضم مجلس إدارة غرفة صناعة السينما في عضويته كبار المنتجين والموزعين وأصحاب دور العرض السينمائي في مصر.

برنامج واحد من الناس

ويقدم الإعلامي عمرو الليثي برنامج “واحد من الناس” على قناة الحياة أيام السبت والأحد والإثنين من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساءً.

