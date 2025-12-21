أحمد زاهر يعلن موعد عرض مسلسل "لعبة وقلبت بجد"

18 حجم الخط

واصل الفنان أحمد زاهر، تصوير دوره في مسلسل “لعبة وقلبت بجد”، الذي من المفترض أن يعرض خارج السباق الرمضاني المقبل.

ونشر “زاهر” عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مجموعة من الصور داخل كواليس المسلسل، جمعته بعدد من الأطفال الذين يشاركون في بطولة العمل، وأكد أن المسلسل سوف يعرض خلال الأيام المقبلة قبل بدء سباق دراما رمضان.

أبطال مسلسل لعبة وقلبت بجد

مسلسل لعبة وقلبت بجد، من بطولة أحمد زاهر وعمر الشناوي ورحمة أحمد زينب يوسف شعبان ومن إخراج حاتم متولي.

يذكر أن أحمد زاهر حقق نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان الماضي 2025 من خلال مسلسل “سيد الناس” الذي حظي بانتشار واسع منذ عرضه الأول، وشارك في بطولته نخبة من النجوم: إلهام شاهين، خالد الصاوي، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، سلوى عثمان، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا، جوري بكر وآخرون، وهو من تأليف ورشة قلم وإخراج محمد سامي.

