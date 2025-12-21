محمد هنيدي يبدأ تصوير مسلسل "عابدين" عقب انتهاء الموسم الرمضاني

18 حجم الخط

قرر الفنان محمد هنيدي تصوير مسلسل “عابدين” الذي يعود من خلاله للتعاون مع السيناريست يوسف معاطي، وذلك عقب انتهاء موسم دراما رمضان المقبل.

وكشف مصدر من داخل المسلسل أنه كان من المفترض أن يعرض العمل خلال شهر رمضان، لكن تم تأجيله، على أن يتم البدء في تصويره عقب انتهاء شهر رمضان.

واضاف المصدر أن المسلسل يشارك في بطولته الفنان داليا مصطفى ومحمود حافظ وحسام داغر وعدد من النجوم الشباب.

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل “عابدين” الذي يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي، قررت تأجيل العمل إلى رمضان 2027، حيث أن فريق العمل لن يستطيع اللحاق بالسباق الدرامي لشهر رمضان المقبل.



وأكد مصدر من داخل المسلسل في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن السيناريست يوسف معاطي، لم يتمكن من الانتهاء من كتابة حلقات العمل، كما أن المسلسل يحتاج إلى تحضيرات كثيرًا، لذلك تقرر تأجيله لرمضان 2027.

هنيدي يعلن عن مسلسل عابدين

وكان هنيدي أعلن عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه سيخوض سباق دراما رمضان القادم بمسلسل من تأليف يوسف معاطي

