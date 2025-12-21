عذر صحي يمنع غادة جبارة من حضور حفل ختام القاهرة الدولي للفيلم القصير

18 حجم الخط

أعلن منظمو مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، خلال حفل الختام، سبب غياب الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، مؤكدين أن عدم حضورها جاء نتيجة تعرضها لظرف صحي.

وكانت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير كرمت خلال حفل الافتتاح كلًا من المخرج مروان حامد والموسيقار راجح داوود، تقديرًا لمسيرتهما الفنية وإسهاماتهما في دعم الحركة السينمائية.

وفي كلمته بحفل الافتتاح، أكد المخرج وحيد صبحي، رئيس مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، أن إطلاق المهرجان جاء بهدف دعم صُنّاع الأفلام، مشيرًا إلى أن المهرجان واجه العديد من التحديات منذ انطلاقه.

وأوضح أن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير كان من المهرجانات القليلة التي استمرت خلال فترة جائحة كورونا، في وقت توقفت فيه معظم الفعاليات السينمائية، ما تسبب في معاناة العديد من المخرجين بسبب عدم عرض أفلامهم آنذاك.

وكشف المهرجان عن ملامح مسابقته الرسمية في دورته السابعة، التي تشهد مشاركة 54 فيلمًا قصيرًا من مختلف دول العالم، تتنافس ضمن 6 مسابقات رسمية تهدف إلى دعم التنوع السينمائي واكتشاف المواهب العربية والدولية.

وتتنافس الأفلام المشاركة على 12 جائزة تحمل اسم «البرج الذهبي» و«البرج الفضي»، والتي يمنحها المهرجان عبر مسابقاته المختلفة.

وتتصدر مسابقة «الفيلم الدولي» قائمة المسابقات بمشاركة 13 فيلمًا، يتنافس صُنّاعها على جائزتي البرج الذهبي لأفضل فيلم، والبرج الفضي للجنة التحكيم الخاصة، وتضم لجنة التحكيم المنتج والمخرج محمد حفظي، والمخرجة هالة خليل، والنجمة عائشة بن أحمد.

أما مسابقة «الفيلم العربي» فتشارك فيها 10 أفلام قصيرة من مختلف الدول العربية، وتحكمها لجنة تضم النجمة بسمة، والمخرجة التونسية مريم فرجاني، والمنتج عاطف عبد اللطيف.

ويترأس المهرجان المخرج وحيد صبحي، بينما يتولى الفنان والناقد السينمائي أحمد النبوي إدارة المهرجان، ويشغل الإعلامي تامر بجاتو منصب المدير التنفيذي، إلى جانب إشراف الناقد السينمائي أحمد المسيري على منصة القاهرة للأفلام في دورتها الأولى.

