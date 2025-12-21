انتخاب عبد الرحيم كمال نائبًا لرئيس غرفة صناعة السينما

18 حجم الخط

أعلن السيناريست عبد الرحيم كمال، عن انتخابه نائبًا لرئيس عرفة صناعة السينما، حيث كتب منشورا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيه: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تم انتخابي نائبًا لرئيس غرفة صناعة السينما ”

وأضاف:"الغرفة برئاسة المنتج هشام عبد الخالق ونائبين هما الأستاذة إسعاد يونس وعبد الرحيم كمال".

وكان قد أصدر الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، قرارًا بتعيين عدد من رجال الأعمال والخبراء في عضوية الغرف الصناعية باتحاد الصناعات.



وتم تعيين كلّ من الإعلامي عمرو الليثي والسيناريست عبد الرحيم كمال والمنتج جابي خوري في عضوية غرفة صناعة السينما.

ويضم مجلسإدارة غرفة صناعة السينما في عضويته كبار المنتجين والموزعين وأصحاب دور العرض السينمائي في مصر.

من جانب آخر يشغل السيناريست عبد الرحيم كمال منصب رئيس الرقابة على المصنفات الفنية.

