أحمد زاهر يبدأ التحضير لمسلسل "لعبة وقلبت بجد"

يستعد الفنان أحمد زاهر لتقديم مسلسل جديد، بعدما أعلن عن توقيعه رسميًا لبطولة عمل بعنوان لعبة وقلبت بجد.

المسلسل يتكون من 30 حلقة ومن المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني، إذ لا يزال في مرحلة التحضيرات، وجاري ترشيح والتعاقد مع باقي فريق العمل، على أن يتم الإعلان عنهم تباعًا خلال الفترة القادمة.

من جانبه، نشر الإعلامي أحمد فايق صورة جمعته بالفنان أحمد زاهر عبر حسابه على إنستجرام، وكتب: "الأستاذ أحمد زاهر ومشروع مسلسل جديد يتم التحضير له للعرض على قنوات المتحدة، إخراج حاتم متولي".

يذكر أن أحمد زاهر حقق نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان الماضي 2025 من خلال مسلسل “سيد الناس” الذي حظي بانتشار واسع منذ عرضه الأول، وشارك في بطولته نخبة من النجوم: إلهام شاهين، خالد الصاوي، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، سلوى عثمان، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا، جوري بكر وآخرون، وهو من تأليف ورشة قلم وإخراج محمد سامي وإنتاج صباح إخوان.

