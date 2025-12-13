تحرك عاجل من المهن التمثيلية لمواجهة الانفلات في استخدام الذكاء الاصطناعي

18 حجم الخط

كشفت مصادر خاصة داخل نقابة المهن التمثيلية عن تحركات قانونية عاجلة لمواجهة ما وصفته بـ«الانفلات غير المنضبط» لاستخدام الذكاء الاصطناعي في بعض الأعمال الفنية والإعلانية دون الرجوع لأصحاب الحقوق.

وبحسب المصادر، رصدت النقابة خلال الفترة الماضية حالات متعددة تم فيها استغلال صور وأصوات فنانين، وإعادة إنتاجها رقميًا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، سواء في مواد دعائية أو محتوى متداول عبر المنصات الإلكترونية، دون الحصول على موافقات رسمية أو توقيع عقود قانونية، وهو ما يمثل انتهاكًا واضحًا للحقوق الأدبية والمالية للفنانين.

المهن التمثيلية: انتشار تقنيات ذكاء اصطناعي قادرة على محاكاة الملامح والصوت بشكل دقيق

وأوضحت المصادر أن خطورة هذه التجاوزات لا تقتصر على الجانب المادي فقط، بل تمتد إلى تشويه الصورة الذهنية للفنانين، والزج بهم في أعمال أو سياقات لم يشاركوا فيها من الأساس، خاصة مع انتشار تقنيات «التزييف العميق»، التي باتت قادرة على محاكاة الملامح والصوت بشكل دقيق يصعب على الجمهور التفرقة بين الحقيقي والمصطنع.

وأكدت المصادر أن المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية أعد تقريرًا قانونيًا متكاملًا حول هذه الوقائع، يتضمن توصيفًا دقيقًا للمخالفات ورؤية قانونية للتعامل معها، تمهيدًا لاتخاذ خطوات تصعيدية خلال المرحلة المقبلة، سواء من خلال تحريك دعاوى قانونية ضد المخالفين، أو مخاطبة الجهات المعنية لتشديد الرقابة ووضع ضوابط واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الفني.

كما أشارت المصادر إلى أن النقابة تدرس التنسيق مع النقابات الفنية الأخرى لوضع إطار تنظيمي وميثاق مهني يضمن الاستفادة من التقنيات الحديثة دون المساس بحقوق الفنانين أو التقليل من قيمة الإبداع الإنساني.

وشددت المصادر على أن نقابة المهن التمثيلية تعتبر هذا الملف أولوية قصوى في الوقت الراهن، مؤكدة أن أي اعتداء على حقوق أعضائها سيُقابل بإجراءات قانونية حاسمة، في رسالة واضحة بأن حماية الفنان وكرامة المهنة خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

