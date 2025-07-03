كريم عبد العزيز يتعاقد على بطولة مسلسل صعيدي بتوقيع عبد الرحيم كمال

تعاقد الفنان كريم عبد العزيز على بطولة مسلسل درامي جديد، ينتمي إلى الأعمال الصعيدية، حيث يجسد كريم شخصية رجل صعيدي للمرة الأولى خلال مسيرته الفنية، ويعرض العمل خلال موسم دراما رمضان 2026.

وكشف مصدر مقرب من كريم عبد العزيز في تصريح خاص لـ فيتو، أن المسلسل مازال في مرحلة الكتابة، وهو من تأليف السيناريست عبد الرحيم كمال، ويقوم بإخراجه بيتر ميمي.

وأضاف المصدر أن المسلسل سوف يجمع بين الدراما الاجتماعية والساسبينس، ويشارك به عدد من النجوم الشباب، حيث يجتمع كريم عبد العزيز مع المخرج بيتر ميمي لإختيار بعض أبطال المسلسل

يذكر أن الفنان كريم عبد العزيز قدم في شهر رمضان 2024، بطولة مسلسل “الحشاشين”، والذي حقق نجاحا كبيرا.

مسلسل الحشاشين

وحقق مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز، نجاحا جماهيريا كبيرا في موسم دراما رمضان قبل الماضي، حيث تناول طائفة الحشاشين إحدى أخطر الطوائف في التاريخ.

وتحكي قصة المسلسل تأسيس طائفة "الحشاشين" الإسماعيلية الشيعية على يد حسن الصباح الملقب بالسيد أو شيخ الجبل، والتي تعد من أوائل الطوائف الإرهابية في التاريخ.

ويعتبر حسن الصباح من أبرز الشخصيات المثيرة للجدل في التاريخ الإسلامي، وذهب إلى مصر في زمن المستنصر بالله الفاطمي، وعاد بعد ذلك لينشر دعوته في فارس، واحتل قلعة "آلموت" -في إيران حاليا- لتكون قلعته الحصينة ومقر حكمه.

أبطال مسلسل الحشاشين

ومسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ميمى جمال، عمر الشناوي، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، نور محمود، أحمد كشك، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف.

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