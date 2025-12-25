الخميس 25 ديسمبر 2025
أخبار مصر

حالة الطقس الآن، سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري

سحب منخفضة على السواحل
سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري
الطقس اليوم، تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى وجود بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار خفيفة.

حالة الطقس، خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم الخميس

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الخميس

 

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا،ويسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل  على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.

 طقس  شديد البرودة فى  آخر الليل

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة فى  آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  21

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 09

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى: 12
 

 

