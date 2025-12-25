سر توقف مباريات كأس أمم أفريقيا لمدة 24 ساعة

18 حجم الخط

توقفت منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، اليوم الخميس، في استراحة قصيرة لا تتجاوز 24 ساعة، قبل أن تشهد الجولة المقبلة جدولا مزدحما بالمباريات الشرسة.

انطلاقة قوية للمنتخبات الكبيرة في كأس أمم أفريقيا 2025

وانطلقت البطولة في المغرب يوم الأحد الماضي، وسارت نتائج الأيام الأربعة الأولى وفق التوقعات، إذ أظهرت العديد من الفرق المرشحة للفوز قدراتها في مبارياتها الافتتاحية.

وحقق منتخب المغرب صاحب الأرض، فوزا على جزر القمر بهدفين دون د، في المباراة الافتتاحية، وهو انتصار منح الفريق شعورا بالارتياح أكثر من الاحتفال، بعد أن كان تحت ضغط كبير.

ويُعد المغرب مرشحا قويا للتتويج على أرضه، لكنه يملك تاريخا طويلا من الإخفاق في البطولة القارية، إذ لم يفز بالكأس سوى مرة واحدة قبل نحو 50 عاما.

وشهدت البطولة حتى الآن انطلاقة قوية لكل من المغرب ومصر وتونس الجزائر والسنغال، إضافة إلى انتصارات حققها حامل اللقب كوت ديفوار، والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا.

سر عدم إقامة مباريات اليوم الخميس

كشفت اللجنة المنظمة لمباريات أمم أفريقيا، أنها قررت عدم إقامة مباريات اليوم الخميس، بسبب احتفالات أعياد الميلاد.

وسيعود المنتخب المغربي للمنافسة غدا الجمعة بمواجهة قوية أمام مالي في الرباط ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى، وسط تركيز على احتمال عودة القائد أشرف حكيمي.

وتأمل مصر في مواصلة استعادة بريقها عندما تواجه جنوب أفريقيا في أغادير غدا الجمعة.

وتختتم منافسات دور المجموعات في 31 ديسمبر، على أن ينطلق دور 16 في الثالث من يناير، فيما تُقام المباراة النهائية في 18 يناير.

