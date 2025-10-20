انتصار مرشحة لمشاركة محمد هنيدي بمسلسل جديد “قنديل”

رشحت الشركة المنتجة لمسلسل قنديل الذى يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي، الفنانة انتصار لتشارك في بطولة العمل، ولم يتم التعاقد بشكل رسمي حتى الآن.

وكان الفنان محمد هنيدي قد أعلن عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنه سيخوض سباق دراما رمضان القادم بمسلسل من تأليف يوسف معاطي.

قصة مسلسل “شهادة معاملة أطفال”

وكان آخر أعمال الفنان محمد هنيدي الدرامية مسلسل “شهادة معاملة أطفال”، والذى خاض به دراما رمضان 2025، حيث قدم شخصية محامي يدخل في غيبوبة ويفيق منها بعد 20 عامًا ليجد تغيرات كثيرة حوله في المجتمع وتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل "شهادة معاملة أطفال"

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة محمد هنيدي ومحمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز.

