مع بداية شهر رجب يبحث الكثير من الأشخاص وخاصة في المناطق الشعبية والريفية عن موعد طلعة رجب، حيث يعتاد بعض المسلمين في بداية شهر رجب من كل عام، زيارة المقابر فيما يعرف بـ "طلعة رجب" ويمكثون في المقابر يوزعون فيها الطعام والأموال على الفقراء والمحتاجين. وفي طلعة رجب، يوزع المسلمون الكعك والمخبوزات المتنوعة، كنوع من القربات التي يهبون ثوابها للميت، وهذه العادة موجودة منذ قديم الزمن، ونوضح في التقرير التالي هل موعد طلعة رجب وهل هي من السنة النبوية؟

يخرج المصريون في طلعة رجب فرادى وجماعات منذ الفجر والبعض يذهب متأخرا وحتى نهاية اليوم إلى المقابر أو كما تسمى في مصر «القرافة»، حيث يزور المصريون موتاهم ويمكثون معهم الساعات.

وفي هذا اليوم تجد «القرافة» مزدحمة ومليئة بالأطفال والشيوخ والنساء والشباب ومن أهم العادات المصاحبة لهذا اليوم عند المصريين هي ""بالرحمة"" وهو اسم يطلق على نوع من أنواع الكعك أو الخبز المحلى يصنعه المصريون لهذا اليوم ويقومون بتوزيعه على الناس في «القرافة» ويقولون أثناء توزيعه (رحمة ونور) أي دعاء للميت الذي يوزعون عنه هذا الكعك.

ليس معلوما بالتأكيد أصل هذه العادة بحسب ويكيبيديا، فالبعض يرى أنها من أصل فرعوني وأنه بعد الإسلام غير المصريون التاريخ من التقويم القبطي إلى الهجري والبعض الآخر يرى أنها من بقايا العصر الفاطمي.

شدد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من علماء الأزهر، على أنه لا توجد عبادات مخصوصة في شهر رجب، لافتًا إلى أن هذا الشهر من الأشهر الحرم التي مُنع فيها القتال.

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» على فضائية «dmc»، أنه لا يوجد ما يسمى بـ«طلعة رجب» للمقابر.

قال الدكتور سيد زايد، من علماء الأزهر، إن طلعة رجب، تضيع فيها قدسية المقابر، فتتحول إلى قناطر ونزهة وهذا يؤذى الميت.

وأضاف زايد، خلال لقائه ببرنامج «المسلمون يتساءلون»، المذاع على فضاية «المحور»، أن طلعة رجب عادة فرعونية، فكان المصريون القدماء يقدسون الموتى، ويعتقدون في أشياء لا أصل لها شرعًا مثل «أربعين الميت والسنوية والأسبوع».

تعد «طلعة رجب» من الأمور التي يحرص عليها عدد من المصريين لأنها عادة قديمة لديه، إذ توافق طلعة رجب أول أيام رجب، أو فجر أول جمعة فيه، أو أول خميس في رجب أوثاني جمعة من الشهر، وهي الزيارة التي يتبعها زيارة مماثلة للمقابر مع فجر 27 رجب الموافق لذكرى "الإسراء والمعراج"، والتي يوليها المصريون باحتفال خاص بشراء اللحوم وصناعة الكحك والفطير إلى جانب الصيام والعبادة، ويحرص فيها الأهالي على زيارة المقابر وتوزيع الصدقات على الموجودين هناك، وعلى ذوي الحاجة والمساكين والمشردين.

وحول موعد طلعة رجب للعام الحالي 1447 فهي توافق يوم الجمعة المقبل 2 يناير 2026، بتاريخ 14 رجب 1445، وقالت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي إن ما يسمى بـ«طلعة رجب» ليست من السنة النبوية، لأنه لم يرد دليل شرعي يبين فضلها في ذلك الشهر بالتحديد.

وقد أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها بعنوان ما حكم طلعة رجب لتوزيع الصدقات عند المقابر وهل مشروعة أم محرمة، مبينة أن هذه العادة جائزة شرعًا وتأتي ضمن الأعمال المستحبة في الإسلام.

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن النصوص الدالة على جواز الصدقة عن الميت جاءت مطلقة، تشمل جميع الأزمنة والأماكن، شريطة مراعاة الآداب الشرعية.

وقالت دار الإفتاء إن التصدق عن الميت من الأعمال التي يُستحب إقامتها في الإسلام، ويصل ثوابها إلى المتوفى، سواء كان في شهر رجب أو غيره، واستدلت على ذلك بما ورد في الحديث الشريف عن ابن عباس رضي الله عنهما، حين سأل سعد بن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم عن التصدق عن والدته المتوفاة، فقال النبي: «نعم» (رواه البخاري).

