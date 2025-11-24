خروج مسلسل "عابدين" لـ محمد هنيدي من سباق رمضان 2026

18 حجم الخط

قررت الشركة المنتجة لمسلسل “عابدين” الذي يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي، تأجيل العمل إلى رمضان 2027، حيث أن فريق العمل لن يستطيع اللحاق بالسباق الدرامي لشهر رمضان المقبل.

وأكد مصدر من داخل المسلسل في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن السيناريست يوسف معاطي، لم يتمكن من الانتهاء من كتابة حلقات العمل، كما أن المسلسل يحتاج إلى تحضيرات كثيرًا، لذلك تقرر تأجيله لرمضان 2027.

هنيدي يعلن عن مسلسل عابدين

وكان هنيدي أعلن عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه سيخوض سباق دراما رمضان القادم بمسلسل من تأليف يوسف معاطي

وكتب هنيدي:"عودة الكاتب الكبير يوسف معاطي.. استنونا في مسلسل (عابدين) بإذن الله".

الاعتماد على الفنانين السعوديين والخليجيين خلال موسم الرياض

وكان النجم محمد هنيدي، علق على قرار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بالاعتماد على الفنانين السعوديين والخليجيين، خلال موسم الرياض المقبل واستبعاد نجوم الفن المصري بشكل كامل.

وعن هذا القرار كتب هنيدي عبر موقع “إكس”: “شهادة حق، من خمس سنين، مع بداية هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، كنا أول مسرحية مصرية تُعرض في المواسم الترفيهية، بعدها اتعملت عشرات المسرحيات وآلاف الحفلات، وكل فعالية كان بيشتغل فيها مئات الأشخاص، فيه تقدير حقيقي للفن المصري من أصغر عامل لأكبر نجم في المسرحيات.. دلوقتي المملكة أعلنت أنها هتعتمد بشكل شبه كامل على نجوم سعوديين وعازفين في المسرحيات والحفلات، وواجب علي أن أحترم قرار دولة احترمتنا وقدرتنا وقدرت فننا لسنين طويلة أنا ونجوم وعاملين كتير جدًّا، ودايمًا الود هيبقى موصول، شكرا المملكة العربية السعودية، شكرًا المستشار تركي آل الشيخ، وبالتوفيق”.

