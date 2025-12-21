أخبار مصر اليوم: الأنفاق تكشف موعد تشغيل مونوريل شرق النيل، الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين، 25 ديسمبر نتيجة جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها

وجاء أهم الأخبار كما يلى

تستعد هيئة الأنفاق لتشغيل مونوريل شرق النيل خلال الأسابيع المقبلة بشكل رسمي، للمرة الأولى وسط توقعات أن يستقبل الركاب خلال التشغيل الأول له منتصف يناير المقبل.

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقد إدارة وتشغيل فندق الكونتيننتال التاريخي بوسط القاهرة، بعلامة "تاج TAJ" الهندية العالمية، في أول دخول لها إلى السوق المصرية، كخطوة استراتيجية نحو إحياء أحد أهم المعالم الفندقية والتاريخية في مصر؛ بميدان الأوبرا في قلب القاهرة الخديوية، ودعم جهود الدولة في تطوير المناطق التراثية ذات القيمة المعمارية الفريدة.

اعتادت ربات البيوت استخدام ورق الغار (اللورا) كأحد المكونات الأساسية لإضافة نكهة مميزة للأطعمة، إلا أن مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة كشفت عن فائدة غير معروفة على نطاق واسع لهذا النبات العطري، تتمثل في كونه طاردًا طبيعيًا وفعّالًا للحشرات.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة فى الصباح الباكر وأخر الليل على أغلب الأنحاء.

وجه الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، تحذيرًا عاجلًا للمواطنين، بشأن الطريقة الخاطئة الشائعة في تخزين الدواجن بعد الذبح، مؤكدًا أن التعامل غير السليم معها قد يفقدها قيمتها الغذائية ويجعلها غير صحية للاستهلاك.

كشف الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، عن ممارسات خطيرة تتعلق بـ عقود الزواج العرفي، مؤكدًا أن بعضها يتم داخل المساجد وعلى أيدي أشخاص غير مختصين، في ظل غياب تشريع حاسم يجرم هذه الظاهرة بشكل كامل.

حذرت هيئة الارصاد الجوية قائدى السيارات من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء تبدأ فى الثالثة فجرا وتنتهى فى الساعة التاسعة صباحا.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الفصل في التظلمات وإعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب يوم 25 ديسمبر الجاري، والتي أجريت في 55 دائرة انتخابية داخل 4494 لجنة موزعة على 13 محافظة، بإجمالي 101 مقعد، وذلك في إطار استكمال الاستحقاق الدستوري، وفق الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة.

