أخبار مصر اليوم: الأنفاق تكشف موعد تشغيل مونوريل شرق النيل، الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين، 25 ديسمبر نتيجة جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025
أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها
وجاء أهم الأخبار كما يلى
الأنفاق تكشف موعد تشغيل مونوريل شرق النيل
تستعد هيئة الأنفاق لتشغيل مونوريل شرق النيل خلال الأسابيع المقبلة بشكل رسمي، للمرة الأولى وسط توقعات أن يستقبل الركاب خلال التشغيل الأول له منتصف يناير المقبل.
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد تشغيل فندق الكونتيننتال التاريخي وسط القاهرة بعلامة "تاج" العالمية
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقد إدارة وتشغيل فندق الكونتيننتال التاريخي بوسط القاهرة، بعلامة "تاج TAJ" الهندية العالمية، في أول دخول لها إلى السوق المصرية، كخطوة استراتيجية نحو إحياء أحد أهم المعالم الفندقية والتاريخية في مصر؛ بميدان الأوبرا في قلب القاهرة الخديوية، ودعم جهود الدولة في تطوير المناطق التراثية ذات القيمة المعمارية الفريدة.
زراعة الجيزة تكشف سرا غير متوقع عن ورق الغار "اللورا"
اعتادت ربات البيوت استخدام ورق الغار (اللورا) كأحد المكونات الأساسية لإضافة نكهة مميزة للأطعمة، إلا أن مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة كشفت عن فائدة غير معروفة على نطاق واسع لهذا النبات العطري، تتمثل في كونه طاردًا طبيعيًا وفعّالًا للحشرات.
انخفاض درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة فى الصباح الباكر وأخر الليل على أغلب الأنحاء.
نقيب البيطريين: تخزين الدواجن بالفريزر يجعلها غير صالحة للاستهلاك في هذه الحالة
وجه الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، تحذيرًا عاجلًا للمواطنين، بشأن الطريقة الخاطئة الشائعة في تخزين الدواجن بعد الذبح، مؤكدًا أن التعامل غير السليم معها قد يفقدها قيمتها الغذائية ويجعلها غير صحية للاستهلاك.
نقيب المأذونين يفجر مفاجأة صادمة: بعض عقود الزواج العرفي تُبرَم داخل المساجد
كشف الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، عن ممارسات خطيرة تتعلق بـ عقود الزواج العرفي، مؤكدًا أن بعضها يتم داخل المساجد وعلى أيدي أشخاص غير مختصين، في ظل غياب تشريع حاسم يجرم هذه الظاهرة بشكل كامل.
تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا
حذرت هيئة الارصاد الجوية قائدى السيارات من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء تبدأ فى الثالثة فجرا وتنتهى فى الساعة التاسعة صباحا.
25 ديسمبر، نتيجة جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الفصل في التظلمات وإعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب يوم 25 ديسمبر الجاري، والتي أجريت في 55 دائرة انتخابية داخل 4494 لجنة موزعة على 13 محافظة، بإجمالي 101 مقعد، وذلك في إطار استكمال الاستحقاق الدستوري، وفق الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا