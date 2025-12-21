نقيب البيطريين: تخزين الدواجن بالفريزر يجعلها غير صالحة للاستهلاك في هذه الحالة

18 حجم الخط

وجه الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، تحذيرًا عاجلًا للمواطنين، بشأن الطريقة الخاطئة الشائعة في تخزين الدواجن بعد الذبح، مؤكدًا أن التعامل غير السليم معها قد يفقدها قيمتها الغذائية ويجعلها غير صحية للاستهلاك.

نقيب البيطريين: وضع الدواجن في الفريزر مباشرة بعد الذبح تصرف خاطئ وخطير صحيًا

أكد الدكتور مجدي حسن أن تخزين الدواجن في الفريزر فور ذبحها يُعد من الأخطاء الشائعة، مشددًا على أن هذه الطريقة غير صحية على الإطلاق، لأنها تمنع مرور الدواجن بالمرحلة الطبيعية اللازمة قبل التجميد.

وأوضح، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الدواجن يجب ألا تدخل المجمد مباشرة، لأن ذلك يؤثر على سلامتها وجودتها الغذائية.

الطريقة الصحيحة لتخزين الدواجن: ثلاجة عادية أولًا ثم الفريزر

وأشار نقيب الأطباء البيطريين إلى أن الطريقة السليمة لتخزين الدواجن تبدأ بوضعها في الثلاجة العادية لمدة 72 ساعة بعد الذبح، حتى تصل إلى درجة حرارة منخفضة بشكل تدريجي.

وأضاف أن هذه الخطوة ضرورية قبل نقل الدواجن إلى الفريزر، لأنها تضمن ثبات خواص اللحم وتمنع التغيرات غير المرغوبة التي قد تحدث عند التجميد المفاجئ.

ما هو “نفق التجميد” ولماذا هو مهم لصحة الدواجن؟

وأوضح الدكتور مجدي حسن أن الدواجن بعد الذبح تحتاج لما يُعرف بـ«نفق التجميد»، وهو إجراء صناعي يهدف إلى تجميد الدجاجة بالكامل وفي وقت واحد وبدرجة حرارة مناسبة.

وأشار إلى أن التجميد السريع والمتكامل يمنع تكوّن بلورات ثلجية ضارة داخل الأنسجة، بعكس ما يحدث عند وضع الدواجن المنزلية في الفريزر مباشرة بعد الذبح، وهو ما يجعلها أقل جودة وغير صحية.

نصائح صحية للتعامل مع الدواجن المذبوحة في المنزل

ولفت نقيب البيطريين إلى أن الخيار الأفضل صحيًا هو طهي الدواجن مباشرة بعد الذبح، وفي حال الرغبة في التخزين يجب الالتزام بالخطوات الصحيحة، وهي غسل الدواجن جيدًا بطريقة صحية، وضعها في الثلاجة العادية لمدة 72 ساعة، التأكد من وصولها لدرجة حرارة منخفضة قبل التجميد، نقلها بعد ذلك إلى الفريزر للتخزين طويل الأمد.

هل الدواجن المذبوحة تخرج رائحة؟ نقيب البيطريين يوضح

وأكد الدكتور مجدي حسن أن الدواجن لا تُصدر أي رائحة غير مستحبة إذا تم التعامل معها بشكل صحيح، مشيرًا إلى أن الرائحة تظهر غالبًا نتيجة سوء الغسل أو التخزين الخاطئ.

وأضاف أن تبريد الدواجن تدريجيًا في الثلاجة، ثم تخزينها بعد ذلك في الفريزر، يحافظ على جودتها ويمنع أي مشكلات صحية محتملة.

رسالة تحذير للمواطنين: سلامة الغذاء تبدأ من طريقة التخزين

واختتم نقيب الأطباء البيطريين حديثه بالتأكيد على أن الوعي بأساسيات سلامة الغذاء، خاصة في التعامل مع الدواجن واللحوم، يحمي الأسرة من مخاطر صحية كثيرة، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الصحيحة وعدم الانسياق وراء طرق خاطئة شائعة.

