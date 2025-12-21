نقيب المأذونين يفجر مفاجأة صادمة: بعض عقود الزواج العرفي تُبرَم داخل المساجد

18 حجم الخط

كشف الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، عن ممارسات خطيرة تتعلق بـ عقود الزواج العرفي، مؤكدًا أن بعضها يتم داخل المساجد وعلى أيدي أشخاص غير مختصين، في ظل غياب تشريع حاسم يجرم هذه الظاهرة بشكل كامل.

نقيب المأذونين يطالب البرلمان بالإسراع في إقرار قانون الأحوال الشخصية

وأكد الشيخ إسلام عامر أنه يطالب مجلس النواب بالانتهاء من مشروع قانون الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد المقبل في الدورة الجديدة للمجلس، مشددًا على أن التأخير في إصدار القانون يفتح الباب أمام تجاوزات خطيرة تمس كيان الأسرة وحقوق الفتيات القاصرات.

وأوضح أن وجود قانون واضح وحاسم يمثل خطوة ضرورية لضبط منظومة الزواج وحماية المجتمع من التحايل على القوانين الحالية.

مطالبة بتجريم الزواج العرفي لمن هم دون 18 عامًا: ما يجرمه القانون يجرمه العرف

وطالب نقيب المأذونين بتجريم عقد الزواج العرفي لمن هم دون السن القانوني، أي أقل من 18 عامًا، مؤكدًا أن ما يجرمه القانون يجب أن يجرمه العرف المجتمعي أيضًا.

وأشار إلى أن استمرار السماح بالزواج العرفي للقاصرين يمثل ثغرة خطيرة تُهدر حقوق الفتيات وتُعرضهن لمشكلات اجتماعية وقانونية جسيمة.

رفض المأذون يدفع الأسر للتحايل واللجوء للزواج العرفي

وأوضح الشيخ إسلام عامر أنه في كثير من الحالات، يتوجه ولي الأمر أو صاحب الشأن إلى المأذون لإبرام عقد زواج لفتاة دون السن القانوني، وعند رفض المأذون تنفيذ العقد التزامًا بالقانون، يلجأ الطرفان إلى طرق غير شرعية.

وأضاف أن بعض الأسر تتجه إلى محامين أو أشخاص عاديين لإبرام عقد زواج عرفي، ثم يتم تسجيل العقد رسميًا بعد بلوغ الفتاة السن القانونية، في تحايل واضح على القانون.

مفاجأة مدوية: بعض عقود الزواج العرفي تُبرم داخل المساجد

وفجر نقيب المأذونين مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدًا أن بعض عقود الزواج العرفي تتم داخل المساجد، مستغلين قدسية المكان لإضفاء شرعية زائفة على تلك العقود.

وأشار إلى أنه تم خلال الأيام الماضية القبض على شخص ينتحل صفة مأذون، كان يقوم بإبرام عقود زواج عرفي لفتيات دون السن القانوني داخل أحد المساجد، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا.

تحذير من خطورة الظاهرة: الزواج العرفي يهدد الأسرة وحقوق القاصرات

وحذر الشيخ إسلام عامر من خطورة انتشار الزواج العرفي، خاصة بين القاصرين، مؤكدًا أن هذه الظاهرة تهدد استقرار الأسرة وتضيع حقوق الزوجة والأبناء، وتفتح الباب أمام نزاعات قانونية معقدة.

وشدد على ضرورة تكاتف المؤسسات التشريعية والدينية والإعلامية للتوعية بمخاطر الزواج العرفي، والإسراع في إصدار قانون رادع يحمي المجتمع ويغلق أبواب التحايل.

