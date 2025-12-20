السبت 20 ديسمبر 2025
أخبار مصر

حالة الطقس اليوم، أمطار خفيفة ورياح مثيرة للأتربة

حالة الطقس
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح على السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة “السلوم، سيوة، مطروح” على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا، تحذير من انخفاض الرؤية على هذه الطرق

تظهر بعض السحب المنخفضة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر، وتكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة فى الصباح الباكر وليلا، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى اليوم لتسجل على المدن الجديدة بالقاهرة من 8:9 درجة مئوية وعلى شمال الصعيد وسيناء من 5:7 درجة مئوية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس فى القاهرة

ويسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، شديد البرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 11

