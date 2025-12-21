مدبولي: الحكومة أنفقت المليارات على تطوير مصانع الغزل والنسيج ويتم حاليا الاستعانة بالقطاع الخاص

18 حجم الخط

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمُتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج، بحضور المهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، ورشا عمر، مساعد وزير قطاع الأعمال لتطوير المشروعات.

مدبولي: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مشروعات شركات الغزل والنسيج

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مشروعات شركات الغزل والنسيج، من خلال المتابعة المستمرة، باعتبارها إحدى الصناعات الوطنية الاستراتيجية التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن خطة التطوير الشاملة تستهدف تحديث المصانع وإعادة هيكلة أنظمتها، مع تحسين كفاءة خطوط الإنتاج من خلال تطبيق أحدث التقنيات التكنولوجية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تسهم في تعزيز جودة المنتجات النهائية ورفع معدلات الإنتاج، إلى جانب دورها في توفير فرص عمل مستدامة وزيادة حجم الصادرات.

الحكومة أنفقت المليارات على تطوير مصانع الغزل والنسيج

وأوضح أن الحكومة أنفقت المليارات على تطوير مصانع الغزل والنسيج، ويتم حاليا الاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال الإدارة والتشغيل، بهدف الحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها، وحوكمة عملية الإدارة والتشغيل، والاستغلال الأمثل لهذه الأصول.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير قطاع الأعمال الموقف التنفيذي لمشروع تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، موضحًا أن نسبة الإنجاز الإجمالية الحالية لأعمال التطوير مشروع "غزل 6" بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بلغت نحو 95.5%، كما بلغت نسبة إنجاز مصنع الصباغة حوالي 90%.

وأشار المهندس محمد شيمي - خلال الاجتماع - إلى مشروع تطوير شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، مبينًا أن النسبة الإجمالية لإنجاز أعمال التطوير داخل الشركة بلغت حوالي 79%، مع وجود خطة لاستكمال جميع الأعمال.

وأوضح الوزير مراحل تنفيذ وتطوير شركة دمياط للغزل والنسيج، حيث وصلت نسبة تنفيذ مصنع الغزل إلى حوالي 74%، ومصنع تحضيرات النسيج إلى حوالي 92%، بينما حققت أعمال مصنع الصباغة إنجازًا بنسبة 82%، لافتًا إلى مشروع تطوير شركة الوجه القبلي للغزل والنسيج في المنيا، حيث بلغ معدل الإنجاز نحو 71%.

وأضاف: أنه تم الانتهاء من أعمال التطوير في كل من شركة شبين الكوم للغزل والنسيج (غزل 2)، والتي تمتد على مساحة تقارب 25 ألف متر مربع، إذ تصل قدرتها الإنتاجية اليومية إلى حوالي 10 أطنان من الغزول، وكذلك شركة الدقهلية للغزل والنسيج.

وفي سياق متصل، قدم "شيمي" عرضًا شاملًا حول وضع الإنتاج والمبيعات ومستوى حركة المخزون لكل من شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البولستر، وشركة مصر لتجارة وحلج الأقطان. وأشار إلى نتائج تشغيل مصانع التطوير في مدينة المحلة الكبرى، موضحًا معدلات الإنتاج والمبيعات المحلية، بجانب التركيز على حجم الصادرات.

كما عرض ما يتم حاليا من إجراءات للشراكة مع القطاع الخاص في أعمال الإدارة والتشغيل، تحقيقا لمستهدفات الدولة من هذا القطاع المهم.



