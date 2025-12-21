زراعة الجيزة تكشف سرا غير متوقع عن ورق الغار "اللورا"

18 حجم الخط

اعتادت ربات البيوت استخدام ورق الغار (اللورا) كأحد المكونات الأساسية لإضافة نكهة مميزة للأطعمة، إلا أن مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة كشفت عن فائدة غير معروفة على نطاق واسع لهذا النبات العطري، تتمثل في كونه طاردًا طبيعيًا وفعّالًا للحشرات.



فوائد ورق الغار

وأوضحت مديرية الزراعة بالجيزة أن ورق الغار المجفف يحتوي على زيوت عطرية طبيعية ذات رائحة قوية تعمل على إبعاد الحشرات مثل السوس، النمل، والصراصير، دون الحاجة لاستخدام أي مواد كيميائية ضارة، وينصح بوضع 2 إلى 3 أوراق غار مجففة داخل علب الدقيق، الأرز، المكرونة، أو حتى في دواليب المطبخ والملابس، للحفاظ على نظافتها وحمايتها من الحشرات.



وأكدت المديرية أن هذه الطريقة آمنة تمامًا على الأطفال والحيوانات الأليفة، ولا تؤثر على طعم أو جودة الأطعمة المخزنة، ما يجعلها بديلًا طبيعيًا وفعالًا عن المبيدات الصناعية.



ولم تتوقف فوائد ورق الغار عند هذا الحد، إذ أشارت زراعة الجيزة إلى أن له فوائد صحية متعددة، من بينها المساعدة على تحسين الهضم، وتهدئة الأعصاب عند استخدامه كمشروب عشبي، فضلًا عن احتوائه على عدد من الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم.



وشجعت المديرية المواطنين على الاستفادة من هذه الحلول الطبيعية البسيطة للحفاظ على بيئة منزلية صحية وآمنة، مع مشاركة تجاربهم في هذا الشأن لنشر الوعي حول البدائل الطبيعية في الحياة اليومية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.