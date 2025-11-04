الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الأحد، تشغيل مونوريل شرق النيل بالركاب للمرة الأولى

المونوريل
تعتزم هيئة الأنفاق تشغيل مونوريل شرق النيل تجريبيا بالركاب للمرة الأولى، الأحد المقبل، بالتزامن مع مؤتمر النقل الذكي والصناعة. 

ويُعد مونوريل شرق النيل مشروع نقل حضري يربط بين مدينة نصر والعاصمة الإدارية الجديدة.

ويهدف إلى تسهيل حركة النقل بينهما، وتتضمن التفاصيل الرئيسية له: 

الهدف: ربط مدينة نصر بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال خط المونوريل لتخفيف الزحام المروري وتلوث البيئة.

المسار والطول: يمتد بطول 56.5 كم، يبدأ من محطة استاد القاهرة بمدينة نصر وينتهي في العاصمة الإدارية الجديدة.

عدد المحطات: يشتمل على 22 محطة، من بينها محطة استاد القاهرة التي ستكون نقطة ربط مع الخط الثالث للمترو.

التشغيل: بدأ مشروع المونوريل في التشغيل التجريبي بدون ركاب في أكتوبر 2025.

التفاصيل الفنية: يتكون كل قطار من 4 عربات ومن المخطط زيادتها إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية. 

