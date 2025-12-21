رئيس مدينة العياط الجديد يبدأ مهام عمله بتشديد الانضباط ومواجهة الإشغالات ومخالفات البناء

18 حجم الخط

بدأ محمود زين شنب، رئيس مركز ومدينة العياط الجديد بمحافظة الجيزة، مهام عمله بوضع أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.



وشدد رئيس مدينة العياط على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ توجيهات محافظ الجيزة بدقة وسرعة، بما يحقق الصالح العام ويسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن الانضباط الإداري والمتابعة الميدانية على رأس أولويات العمل.



ملفات على مكتب رئيس مدينة العياط الجديد

وتصدرت ملفات الإشغالات المشهد، حيث وجّه رئيس مدينة العياط بتكثيف الحملات داخل السوق الحضاري الجديد، ومنع أي تجاوزات من الباعة الجائلين، مع التأكيد على التزامهم بالأماكن المخصصة لهم، حفاظًا على المظهر الحضاري لشوارع العياط، وضمان سيولة الحركة المرورية وراحة المواطنين.



كما وضع رئيس مدينة العياط عددًا من الملفات الحيوية على مكتبه، أبرزها ملفات التصالح في مخالفات البناء، ومنظومة النظافة العامة، ورصد المتغيرات المكانية، مشددًا على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة، وعدم التهاون في تطبيق القانون.



وأكد رئيس المدينة أهمية الإزالة الفورية للمخالفات في المهد وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008، مع المتابعة اليومية من نواب المدينة ورؤساء الوحدات المحلية، والتعامل الحاسم مع أي مخالفة بناء.



وشدد رئيس مركز ومدينة العياط على ضرورة العمل الميداني المستمر، ومراقبة المخالفات أولًا بأول، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن فرض الانضباط وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالي العياط.

