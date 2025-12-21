رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد تشغيل فندق الكونتيننتال التاريخي وسط القاهرة بعلامة "تاج" العالمية

في أول دخول لعلامة "تاج" الهندية العالمية إلى السوق المصرية:

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقد إدارة وتشغيل فندق الكونتيننتال التاريخي بوسط القاهرة، بعلامة "تاج TAJ" الهندية العالمية، في أول دخول لها إلى السوق المصرية، كخطوة استراتيجية نحو إحياء أحد أهم المعالم الفندقية والتاريخية في مصر؛ بميدان الأوبرا في قلب القاهرة الخديوية، ودعم جهود الدولة في تطوير المناطق التراثية ذات القيمة المعمارية الفريدة.

وجرت مراسم التوقيع بحضور المهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسفير/ سوريش كيه ريدي، سفير الهند لدى جمهورية مصر العربية، في تأكيد على عمق العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والهند.

ووقع العقد كُلٌ من: هشام الدميري، العضو المنتدب التنفيذي لـ الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، وبونيت شاتوال، الرئيس التنفيذي لشركة الفنادق الهندية المحدودة التابعة لمجموعة "تاتا" الهندية العالمية، (المالكة للعلامة التجارية تاج TAJ) إحدى العلامات التجارية الفاخرة.

مدبولي: إحياء فندق الكونتيننتال نموذج ناجح للشراكة مع القطاع الخاص العالمي ضمن رؤية الدولة للحفاظ على التراث المعماري واستثماره اقتصاديًا بأسلوب عصري ومُستدام

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن مشروع إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي بوسط القاهرة يعدُ نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص العالمي، ضمن رؤية الدولة للحفاظ على التراث المعماري واستثماره اقتصاديًا بأسلوب عصري ومُستدام، على النحو الذي يُسهم في دعم قطاع السياحة، وتوليد فرص عمل جديدة، وتعزيز مكانة القاهرة على خارطة السياحة العالمية.

صور لتصميم الواجهات الخارجية للفندق

وزير قطاع الأعمال العام: التعاون مع "تاج" العالمية يعكس الثقة المتنامية لكبرى العلامات الفندقية الدولية في الاقتصاد المصري ويضمن تقديم تجربة سياحية راقية تليق بالقيمة التاريخية لفندق الكونتيننتال وموقعه المتميز

من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي، أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار استراتيجية الوزارة الشاملة لإعادة إحياء وتطوير الأصول السياحية والفندقية المملوكة للدولة، وتعظيم العائد الاقتصادي منها، من خلال الشراكة مع كبرى العلامات العالمية ذات الخبرة الممتدة في إدارة وتشغيل الفنادق، موضحًا أن فندق الكونتيننتال يُعد أحد الرموز المعمارية والتاريخية البارزة في قلب القاهرة الخديوية، حيث أطلقت الوزارة مشروع إحياء الفندق وبدأت بالفعل أعمال التنفيذ على أرض الواقع خلال الربع الثاني من العام الجاري، بما يتسق مع خطة الدولة لتطوير المنطقة وإعادة رونقها الحضاري، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على الطابع المعماري الأصيل للمبنى والواجهات التاريخية، ودمجها مع أحدث معايير التشغيل الفندقي العالمي.

علامة "تاج" العالمية، التي تدخل السوق المصرية لأول مرة

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أن التعاون مع علامة "تاج" العالمية، التي تدخل السوق المصرية لأول مرة من خلال هذا المشروع، يعكس الثقة المتنامية لكبرى العلامات الفندقية الدولية في الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار السياحي، وما تمتلكه القاهرة من مقومات تاريخية وثقافية تؤهلها لاستعادة مكانتها كوجهة سياحية عالمية رائدة، كما يعكس أيضًا حرص الوزارة على اختيار شركاء يتمتعون بسجل دولي متميز وخبرة راسخة في إدارة وتشغيل الفنادق الفاخرة ذات الطابع التراثي، بما يضمن تقديم تجربة سياحية راقية تليق بالقيمة التاريخية لفندق الكونتيننتال وموقعه المتميز، وتسهم في زيادة الطاقة الفندقية عالية الجودة، وجذب مزيد من السائحين إلى مصر، وتعزيز مكانتها على خارطة السياحة العالمية.

فندق الكونتيننتال أحد أبرز معالم القاهرة التاريخية حيث يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1870

ويُعد فندق الكونتيننتال أحد أبرز معالم القاهرة التاريخية، حيث يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1870، ويتمتع بموقع متميز يطل على حديقة الأزبكية وميدان الأوبرا. ومن المقرر إعادة إحيائه كفندق خمس نجوم بطاقة تصل إلى نحو 300 غرفة، مع الحفاظ على الطراز المعماري التاريخي والواجهة الأصلية للمبنى. وتُعد علامة "تاج" من كبرى العلامات الفندقية العالمية، حيث تدير أكثر من 335 فندقًا في أكثر من 150 موقعًا حول العالم. والفندق مملوك للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث)، إحدى شركات الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.



