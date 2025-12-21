الأرصاد: اليوم أقصر نهار وأطول ليل في السنة

18 حجم الخط

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الأحد الموافق 21 ديسمبر يمثل أول أيام فصل الشتاء فلكيًا، وذلك نتيجة ميل محور دوران الأرض عن الشمس بزاوية مقدارها 23.5 درجة، ما يؤدي إلى تفاوت كمية الطاقة الشمسية المستقبلة بين النصفين الشمالي والجنوبي، وينتج عن ذلك الفصول الأربعة.

وأوضحت الهيئة أن الانقلاب الشتوي يحدث عندما تتعامد أشعة الشمس على مدار الجدي جنوبًا، ليكون الشتاء في نصف الكرة الشمالي، والصيف في نصف الكرة الجنوبي، ويعد هذا اليوم أقصر نهار وأطول ليل في السنة، لتبدأ بعده ساعات النهار بالتزايد تدريجيًا حتى يتساوى النهار مع الليل في نهاية فصل الشتاء مع بداية الاعتدال الربيعي، إيذانًا بقدوم فصل الربيع.

ويتميز فصل الشتاء بانخفاض درجات الحرارة وقصر النهار، حيث تكون ساعات الليل أطول، كما يعتبر موسم الأمطار، وخاصة على السواحل الشمالية لمصر.

حالة الطقس اليوم الأحد

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد بالتزامن مع بداية الشتاء، حيث يشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلًا نهارًا على شمال البلاد، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، بينما يسود برودة شديدة في الصباح الباكر وأواخر الليل على أغلب الأنحاء، مع نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس بالبرودة.

التوقعات على القاهرة

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد، السواحل الشمالية الغربية، وجنوب الصعيد، أما ليلًا، فيسود طقس معتدل الحرارة، شديد البرودة في آخر الليل والصباح الباكر على شمال البلاد، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، وسط سيناء، وأغلب المناطق الأخرى.

