محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير الطرق والمناطق المحيطة بمستشفى بولاق الدكرور استعدادًا للافتتاح

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجارية بالطرق والمناطق المحيطة بمستشفى بولاق الدكرور، لمتابعة تنفيذ منظومة التطوير الشامل التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات وتيسير الحركة المرورية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لافتتاح المستشفى ودخوله الخدمة قريبًا.

متابعة أعمال رصف وتطوير الشوارع المحيطة بالمستشفى

وشملت الجولة متابعة أعمال رصف وتطوير الشوارع المحيطة بالمستشفى، ومن بينها شارعا مصطفى مشرفة والتحرير، إلى جانب رفع كفاءة طرق الخدمة أسفل المحاور والكباري، وإنشاء أرصفة مخصصة للمشاة، فضلًا عن تطوير شبكات الإنارة والصرف، بما يسهم في توفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين.



وأكد محافظ الجيزة، خلال الجولة، أن الأعمال الإنشائية داخل مستشفى بولاق الدكرور قاربت على الانتهاء، تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة، ليقدم خدمات الرعاية الصحية لأهالي بولاق الدكرور والمناطق والأحياء المجاورة.



ووجّه المحافظ برفع كفاءة المنطقة أسفل محور صفط اللبن بالجهة المقابلة للمستشفى، مع وضع أعمدة إنارة بشكل مناسب، بما يسهم في تحسين مستوى الأمان والحركة المرورية بالمنطقة.



كما أصدر المحافظ توجيهاته باستغلال إحدى المساحات الكائنة أسفل محور الفريق كمال عامر وبجوار السكة الحديد لإقامة ساحة انتظار للسيارات، إلى جانب فتح محور مروري مزدوج بالأرض المشار إليها، ورفع المخلفات المتراكمة بها، بما يساهم في الحد من التكدسات المرورية.



وتفقد محافظ الجيزة الجراج الخاص بحي بولاق الدكرور، واطمأن على جاهزية السيارات والمركبات المختلفة، موجهًا بضرورة الالتزام بأعمال الصيانة الدورية للحفاظ على كفاءة المعدات وضمان سرعة الاستجابة للأعمال الميدانية.



وفي السياق ذاته، حرص المحافظ على تفقد منطقة ناهيا للوقوف على مستوى النظافة العامة، حيث قرر مجازاة مسئولي ملف النظافة بالمنطقة بسبب التقصير في أداء المهام المكلفين بها، مؤكدًا عدم التهاون مع أي تقاعس يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



رافق المحافظ خلال الجولة كل من هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية بالمحافظة، ووليد عبد اللطيف معاون المحافظ.

