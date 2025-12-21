الأحد 21 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير الطرق والمناطق المحيطة بمستشفى بولاق الدكرور استعدادًا للافتتاح

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال التفقد
18 حجم الخط

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجارية بالطرق والمناطق المحيطة بمستشفى بولاق الدكرور، لمتابعة تنفيذ منظومة التطوير الشامل التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات وتيسير الحركة المرورية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لافتتاح المستشفى ودخوله الخدمة قريبًا.

متابعة أعمال رصف وتطوير الشوارع المحيطة بالمستشفى

وشملت الجولة متابعة أعمال رصف وتطوير الشوارع المحيطة بالمستشفى، ومن بينها شارعا مصطفى مشرفة والتحرير، إلى جانب رفع كفاءة طرق الخدمة أسفل المحاور والكباري، وإنشاء أرصفة مخصصة للمشاة، فضلًا عن تطوير شبكات الإنارة والصرف، بما يسهم في توفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين.
 

وأكد محافظ الجيزة، خلال الجولة، أن الأعمال الإنشائية داخل مستشفى بولاق الدكرور قاربت على الانتهاء، تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة، ليقدم خدمات الرعاية الصحية لأهالي بولاق الدكرور والمناطق والأحياء المجاورة.
 

ووجّه المحافظ برفع كفاءة المنطقة أسفل محور صفط اللبن بالجهة المقابلة للمستشفى، مع وضع أعمدة إنارة بشكل مناسب، بما يسهم في تحسين مستوى الأمان والحركة المرورية بالمنطقة.
 

كما أصدر المحافظ توجيهاته باستغلال إحدى المساحات الكائنة أسفل محور الفريق كمال عامر وبجوار السكة الحديد لإقامة ساحة انتظار للسيارات، إلى جانب فتح محور مروري مزدوج بالأرض المشار إليها، ورفع المخلفات المتراكمة بها، بما يساهم في الحد من التكدسات المرورية.
 

وتفقد محافظ الجيزة الجراج الخاص بحي بولاق الدكرور، واطمأن على جاهزية السيارات والمركبات المختلفة، موجهًا بضرورة الالتزام بأعمال الصيانة الدورية للحفاظ على كفاءة المعدات وضمان سرعة الاستجابة للأعمال الميدانية.
 

وفي السياق ذاته، حرص المحافظ على تفقد منطقة ناهيا للوقوف على مستوى النظافة العامة، حيث قرر مجازاة مسئولي ملف النظافة بالمنطقة بسبب التقصير في أداء المهام المكلفين بها، مؤكدًا عدم التهاون مع أي تقاعس يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

رافق المحافظ خلال الجولة كل من هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية بالمحافظة، ووليد عبد اللطيف معاون المحافظ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار بحي بولاق الدكرور رفع المخلفات محور صفط اللبن محور الفريق كمال عامر محافظ الجيزة نائب المحافظ

مواد متعلقة

محافظة الجيزة تكشف حقيقة تنفيذ إزالات ونزع ملكيات لإنشاء طريق الإخلاص

رئيس مدينة العياط الجديد يبدأ مهام عمله بتشديد الانضباط ومواجهة الإشغالات ومخالفات البناء

إطلاق مخطط متكامل لتطوير ورفع كفاءة 74 نفقًا أسفل الطريق الدائري بالجيزة

وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد بحدائق الأهرام (صور)

افتتاح سوق «اليوم الواحد» بحدائق الأهرام اليوم السبت

غلق جزئي لمحور أحمد عرابي بالجيزة يستمر 6 أيام

أخبار مصر اليوم: رسالة قوية من مصر والسودان لحماية الأمن المائي.. نتيجة 30 دائرة انتخابية للنواب ملغاة بحكم قضائي.. غلق جزئي بـ"أحمد عرابي" أعلى محور الفريق كمال عامر

مواعيد امتحانات الثانوية العامة والفنية للفصل الدراسي الأول بالجيزة

الأكثر قراءة

موعد حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا بالمغرب والقنوات الناقلة

عباقرة ولكن مجهولون.. أحمد رؤوف حسن القادري مفتي العروبة وقاضي قضاة راشيا

3 رسائل قوية من السيسي لـ رئيس حكومة كردستان – العراق

حسن مصطفى رئيسا للاتحاد الدولي لكرة اليد

دعوى قضائية تطالب بتوفير وسائل المواصلات لنقل المواطنين بسوهاج

وأنت مالك، عكاشة يرد على مذيعة أثارت الغضب بشأن المخطط الأمريكي لتحسين صورة إسرائيل

مصر تدعم جامبيا بأول مركز طبي شامل وخدمات IVF لأول مرة بالبلاد

"الكتاب العرب" يؤكد على الحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل ويرفض المساس بها

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

قانون الخدمة المدنية، شروط الحصول على استحقاق نقدي مقابل الإجازات للموظفين

الفراولة تبدأ من 18 جنيهًا، سعر الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1674 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا النجار في المنام وعلاقتها برزق ومال وفير قادم

الإفتاء توضح حكم صيام شهر رجب وبيان صحة الأحاديث الواردة فيه

عباقرة ولكن مجهولون.. أحمد رؤوف حسن القادري مفتي العروبة وقاضي قضاة راشيا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads