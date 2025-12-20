الإدارية العليا تتلقى 47 طعنًا على نتائج 30 دائرة ملغاة في انتخابات النواب 2025

18 حجم الخط

استقبلت المحكمة الإدارية العليا 47 طعنًا على نتائج الـ30 دائرة الانتخابية الملغاة قضائيًا في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي أعلنت رسميًا يوم الخميس 18 ديسمبر 2025.

وأوضحت المحكمة أنها ستستمر اليوم في تلقي الطعون، وحددت جلسة 22 ديسمبر للفصل فيها.

انتخابات مجلس النواب 2025

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، النتائج الرسمية لهذه الدوائر، المخصص لها 58 مقعدًا، حيث فاز 9 مرشحين من الجولة الأولى، بينما تجرى الإعادة على 49 مقعدًا بين 98 مرشحًا.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحق الطعن القانوني للمرشحين، وتأكيدًا على دور القضاء الإداري في متابعة الطعون الانتخابية وحماية حقوق المواطنين والمرشحين على حد سواء.

