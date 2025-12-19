مفاجآت جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.. الحصر العددي يكشف خسارة مشاهير.. واحتفاظ أكثر من 15 عضوا بمقاعدهم وعودة نواب سابقين

18 حجم الخط

كشف الحصر العددى لأصوات الناخبين في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، عن عدد من المفاجآت في عدد من الدوائر.

أبرز مفاجآت انتخابات مجلس النواب

ومن أبرز تلك المفاجآت، خسارة النائبين أحمد الشرقاوى (مرشح مستقل) ووحيد فودة مرشح حزب مستقبل وطن، بدائرة مدينة المنصورة، في مقابل نجاح كل من الدكتور رضا عبد السلام ونبيل أبو وردة في حصد مقعدى الدائرة بحصولهما على أعلى الأصوات.

وكذلك خسارة النائب السابق إلهامى عجينة مرشح حزب حماة الوطن في دائرة بلقاس بمحافظة الدقهلية، فيما حصد مرشح حزب الإصلاح والتنمية أحمد عرفة مقعد في ذات الدائرة.

دائرة المطرية

وتضمنت المفاجآت، خسارة المرشح المستقل بدائرة المطرية د محمد زهران، وحسم كل من دودو العمدة ووائل الطحان، مقعدي الدائرة.

كما خسر النائب مكرم رضوان مقعده في دائرة دكرنس وبنى عبيد وشربين بالدقهلية.

وكشف الحصر العددى عن نجاح عدد من النواب في الحفاظ علي مقاعدهم في برلمان 2025، حتى الآن، مثل النائب عبدالله لاشين مرشح حزب مستقبل وطن والنائب المستقل حاتم عبد العزيز، مقعدى أبو كبير بمحافظة الشرقية، والنائب محمد عبد العليم داود في دائرة دسوق بكفر الشيخ، وكذلك النائب عمر وطني بدائرة الزاوية الحمراء والشرابية، والنائب عيد حماد بحلوان والنائب ثروت سويلم بالشرقية، والنائب طلعت السويدي والنائب عبد الباقي تركيا بدائرة ديرب نجم - الشرقية، والنائب أحمد الحديدى بدائرة المنزلة بالدقهلية، والنائب أحمد البرلسى في دائرة المحلة، والنائب إمام منصور بدائرة فاقوس بالشرقية، والنائب إبراهيم الديب في دائرة المحلة والنائب محمد الصمودى في دائرة دسوق بكفر الشيخ والنائب عمرو فهمى بدائرة المحلة، والنائب يونس عبد الرازق في دائرة الحامول بكفر الشيخ.

عودة نواب سابقين

كما كشف عن عودة كل من النائب السابق رائف تمراز عن دائرة الحسينية بالشرقية، والنائب السابق هشام عبد الواحد عن دائرة قويسنا بالمنوفية، والنائب السابق نصحى البسنديلي بدائرة شربين ودكرنس بالدقهلية.

ومن أبرز المؤشرات حتى الآن وفقا للحصر العددى، خسر مرشح حزب حماة الوطن بدائرة السنبلاوين حسن أمين، فيما حسم مرشح حزب مستقبل وطن صلاح فودة، مع المرشح المستقل محمد النبوى، مقعدى الدائرة.

وفي دائرة أجا حصد كل من مرشح مستقبل وطن وائل الجندى والمرشح المستقل عبده مأمون أعلى الأصوات ويحسمان مقعدى الدائرة.

الأحزاب السياسية

ووفقا للحصر العددى، يصل عدد الفائزين من المرشحين المستقلين نحو 47 مرشحا، بينما يصل عدد المرشحين الفائزين المنتمين لحزب مستقبل وطن نحو 33، وبلغ عدد المرشحين الفائزين المنتمين لحزب الجبهة الوطنية نحو 9 مرشحين، فيما بلغ عدد المرشحين الفائزين المنتمين لحزب حماة الوطن نحو 7 مرشحين.

الهيئة الوطنية للانتخابات

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية لانتخابات الإعادة بالمرحلة الثانية عقب انتهاء أعمال الفرز وإضافة أصوات المصريين في الخارج.

ووفق الجدول الزمني الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات للمرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات كان الموعد النهائي لإعلان انتهاء انتخابات مجلس النواب 2025، هو 25 ديسمبر المحدد لإعلان نتيجة إعادة المرحلة الثانية، إلا أن مع إلغاء الانتخابات فى الدوائر الـ19 التي ألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وإلغاء الانتخابات فى الدوائر الـ30 التى ألغتها المحكمة الإدارية العليا، أعدت الهيئة الوطنية جدول زمنى جديد يحدد خلاله الميعاد النهائى لهذه الانتخابات والذى وفقا له سوف تُعلن النتيجة النهائية يوم 10 يناير المقبل.

