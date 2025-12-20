السبت 20 ديسمبر 2025
دين ودنيا

الإفتاء توضح كيفية استقبال شهر رجب ودعاء النبي عند حلوله

هلال رجب، فيتو
هلال رجب، فيتو
أوضحت دار الإفتاء المصرية، كيفية استقبال شهر رجب، مشيرة إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حلول هذا الشهر الفضيل.

الإفتاء توضح كيفية استقبال شهر رجب

وقالت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه يستحب استقبال شهر رجب بالفرح والسرور، والتهنئة؛ مشيرة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل رجب قال: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ».

حكم التهنئة بحلول شهر رجب 

ومن جانب آخر، كشفت دار الإفتاء، عن حكم التهنئة بحلول شهر رجب.

وقالت دار الإفتاء: إنه لا مانع شرعًا من الفرح والتهنئة بمناسبة حلول شهر رجب.

وأضافت الإفتاء: كان صلى الله عليه وآله وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَجَبٌ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ».

سبب تسمية شهر رجب

سمي شهر رجب بذلك، لأنه كان يرجب: أي يعظم كما قال الأصمعي، والمفضل، والفراء، وقيل: لأن الملائكة تترجب للتسبيح والتحميد فيه، وفي ذلك حديث مرفوع إلا أنه موضوع “ليس صحيحًا”.

وأوضح ابن منظور سبب إضافة رجب إلى قبيلة «مضر»: لأن مضر كانت تزيد في تعظيمه، واحترامه، فنسب إليهم لذلك، وقيل: بل كانت قبيلة “ربيعة” تحرم رمضان، وتحرم مضر رجبًا، فلذلك سماه رجب مضر رجبًا.

أفضل الأعمال في شهر رجب

ومن جانبه، كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى، عن 4 أمور من الطاعات ينبغي على المسلم فعلها والإكثار منها خلال شهر رجب والأشهر الحرم بشكل عام.

وقال الأزهر في فتوى له: إن أول هذه الأمور المستحبة في شهر رجب هو: الإكثار من العمل الصالح، والاجتهاد في الطاعات، والمبادرة إليها والمواظبة عليها ليكون ذلك داعيًا لفعل الطاعات في باقي الشهور، والثاني من الأمور المستحبة في شهر رجب أن يغتنمَ المؤمنُ العبادة في هذه الأشهر التي فيها العديد من العبادات الموسمية كالحج، وصيام يوم عرفة، وصيام يوم عاشوراء.

وأشار إلى أن الأمر الثالث المستحب في شهر رجب أن يترك الظلم في هذه الأشهر لعظم منزلتها عند الله، وخاصة ظلم الإنسان لنفسه بحرمانها من نفحات الأيام الفاضلة، وحتى يكُفَّ عن الظلم في باقي الشهور، والرابع الإكثار من إخراج الصدقات.

دعاء استقبال شهر رجب، وحكم التهنئة بحلوله

هل رجب هو شهر الله؟ مجمع البحوث الإسلامية يوضح (فيديو)

